迎接世足四強賽！萊爾富限時推「Hi café特大杯咖啡任選買1送1」

2026世界足球賽即將進入季軍、冠軍賽程，萊爾富推出多項商品限時優惠，即日起至7月21日Hi café特大杯咖啡任選買1送1（不同價者以2杯5折計），同時攜手人氣甜品品牌鮮芋仙推出聯名冰沙，並同步引進多款日本人氣飲品，滿足消費者追求話題新品與消暑飲品的需求。

迎接世足四強賽，萊爾富即日起至7月21日推出Hi café特大杯咖啡任選買1送1優惠，冰、熱皆可自由搭配（不同價者以2杯5折計）；「番茄歐姆蛋包飯」2件限時優惠價120元、「紐澳良烤雞三明治」2件限時優惠價74元，輕鬆備妥熬夜應援補給。

除了推出多項觀賽限時優惠之外，為讓球迷沉浸於賽事氛圍，萊爾富於雙北、桃園、新竹共60間門市提供實況轉播服務，邀請民眾同步應援。

看準連日高溫推升消暑商機，萊爾富推出全新聯名「鮮芋仙仙草蜜冰沙」（售價79元），以鮮芋仙招牌仙草蜜結合細緻冰沙，搭配Q彈仙草凍，淋上奶油球後更增添濃郁奶香層次，即日起至7月21日可享單杯特價59元、2杯特價99元。

萊爾富也持續引進多款日本人氣飲品，其中「ILOHAS桃子風味水」、「ILOHAS麝香葡萄風味水」以清爽果香打造夏日輕盈口感；喜愛氣泡飲品的消費者可選擇話題新品「日本罪惡碳酸飲料」，主打融合水果、香料等99種香氣，還有「日本爽快生可樂」，暢快滋味同樣令人著迷。茶飲部分則引進「Craft Boss白桃芒果風味茶」、「Craft Boss蘋果洋梨風味茶」及「Craft Boss微奢奶茶」，皆為適合夏日午後享用的風味飲品。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

萊爾富引進日本國民飲品「ILOHAS桃子風味水」、「ILOHAS麝香葡萄風味水」。圖／萊爾富提供

萊爾富引進蜜桃水、生可樂等日本話題飲品。圖／萊爾富提供

萊爾富新推出「Craft Boss白桃芒果風味茶」、「Craft Boss蘋果洋梨風味茶」及「Craft Boss微奢奶茶」。圖／萊爾富提供

萊爾富推出全新聯名「鮮芋仙仙草蜜冰沙」，即日起至7月21日可享單杯特價59元，2杯特價99元。圖／萊爾富提供