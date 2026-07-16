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世足賽／冠軍隊獎金創下賽史96年新高 48強保底1050萬美元

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
冠軍隊獎金創下賽史96年新高。 路透
冠軍隊獎金創下賽史96年新高。 路透

2026世足賽

本屆世界盃足球賽進行102場比賽後，終於產生冠軍賽的對戰組合，阿根廷西班牙將在台灣時間20日凌晨3點對決，爭取史上最高的冠軍獎金5000萬美元（約合台幣16億1077萬），亞軍則獲3300萬美元。

世足賽首次擴編到48隊，一共進行104場比賽，隨著賽事規模擴大，收入也隨之增加，今年獎金總額達到6億5500萬美元，比4年前卡達世界盃獎金增加50%，創下1930年首屆賽事開踢至今96年新高。

紐約時報整理48強獎金數字，19日將在季軍戰對決的英格蘭和法國，勝隊可獲2900萬、敗隊2700萬美元，踢進8強球隊獲得1900萬、16強1500萬美元、32強賽1100萬美元。

紐時指出，參加本屆賽事的48隊都確保獲得至少1050萬美元的收入，其中未能從小組賽出線的球隊可獲900萬美元，加上150萬美元的備戰費用。

國際足球總儲會（FIFA）估算本屆世界盃將帶來超過100億美元的收入，意味獎金總額約佔6.5%；阿根廷4年前奪冠獎金4200萬美元（約合3100萬英鎊），比本屆奪冠球隊少800萬美元，但這次亞軍將比2022年的法國多獲300萬美元，第3、4名球隊也將增加200萬美元。

紐時指出，FIFA從1982年世界盃開始公布獎金數額，當年冠軍義大利僅獲220萬美元，獎金總額2000萬美元，接下來歷屆賽事獎金總額不斷攀升，本屆冠軍將是44年前義大利的20倍。

除了高額獎金之外，贏得世界盃冠軍的26名球員、教練團成員將獲得金牌，第2、3名也可得到銀牌和銅牌；紐時指出，在1978年世界盃前，獎牌只頒發給參加決賽的11名球員，FIFA在2007年宣布向1974年之前奪冠球隊中，未進入先發陣容的替補球員，補發總計122枚冠軍獎牌。

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