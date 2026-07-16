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世足賽／穿鮮紅露背裝採訪西班牙 辣妹場邊主播被封為幸運神

聯合新聞網／ 綜合報導
波拉麗亞在場邊採訪西班牙對決法國比賽，最終西班牙獲勝，她被視為是「幸運神」。 波拉麗亞IG
波拉麗亞在場邊採訪西班牙對決法國比賽，最終西班牙獲勝，她被視為是「幸運神」。 波拉麗亞IG

2026世足賽

西班牙在賽前不被看好情況下，最終在世足賽4強賽打敗世界第一法國隊，挺進冠軍戰，取得爭奪大力神金盃 機會，而當時場邊負責採訪記者西班牙電視台波拉麗亞(Sara Poraria)，被球迷奉為「幸運神」。

波拉麗亞在西班牙對法國之戰，場邊採訪時，穿著一件緊身紅色連身裙，展現了她令人驚豔的身材。她個人在IG上擁有近5.5萬粉絲，西班牙獲勝後評論區瞬間被粉絲們淹沒。有粉絲留言，「穿紅色，因為這樣能給我們帶來決賽的好運。」另有人留言說，「謝謝你給我們帶來好運，妳真漂亮。」

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