世足賽／觀眾攜帶槍枝進場看球竟是合法的？英阿大戰不為人知的規定

根據英國《每日郵報》報導，今天在美國亞特蘭大球場進行的英格蘭、阿根廷大戰，若觀眾有合法執照，是可以攜帶槍枝進場看球，這也是今年世足賽擁有最特殊的規定的一座球場。

其實今年世足賽進場觀眾有很多新規定，而根據FIFA的規定所禁止攜帶違禁品，規定非常嚴格，包括禁止攜帶武器、炸彈、工具、噴霧罐、毒品和放射性物質之外；連麵粉、 捲筒式衛生紙和氣球也都被限制，還有就連粉絲帶來加油旗幟的尺寸也有規定，長寬不得超過2公尺×1.5公尺，在球場入口方就會懸掛標準尺寸，讓觀眾檢查自己的旗幟是否過大或符合規定。

至於對於觀眾行為的限制，則有體育場區域內不得大聲咒罵、吸煙和使用電子煙、做出不雅手勢以及非法賭博。然而還有一項最特別的規定就是，「不恰當的親暱舉動」，也就是說「短暫的親吻是可以接受的，但激烈的親吻是絕對不允許的」，以及愛撫及不適宜的撫摸動作都不行。

至於今年世足賽4強英阿大戰在亞特蘭大舉行，由於根據該州喬治亞州法律規定，在公開場合，民眾是可以合法攜帶槍枝，所以球場最後根據州法律的規定，允許觀眾攜帶合法槍枝，不受FIFA規定限制。

有鑑於英、阿兩國球迷宿仇，觀眾攜帶槍枝，是很危險的事，不過，如果是入境美國的球迷，其實是不可能帶槍通過海關，因此能攜帶槍枝只有當地的觀眾。據報導究竟有多少人帶槍進場並不清楚，所幸最後這場比賽並未發生任何安全事宜。

不過，倒是亞特蘭大街頭爆發騷亂：英格蘭隊失利後，有些球迷湧出體育場，與阿根廷球迷發生衝突，據報導武裝警察逮捕一些球迷。