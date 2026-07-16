世足賽／求西班牙亞馬爾打敗阿根廷！美網紅IShowSpeed：救救C羅球迷

美國21歲頂級網紅「IShowSpeed」自稱是葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）球迷，本屆世足賽他幾乎每個比賽日就會到現場觀賽，如今阿根廷天王梅西已踢進決賽，IShowSpeed向西班牙19歲新星亞馬爾喊話：「救我！」

IShowSpeed是美國超人氣網紅，IG、抖音和YouTube都破5千萬粉絲。他經常到場觀賽，並身穿支持球隊的球衣，不過根據統計，他公開支持的10支球隊，9隊都吞下敗仗，唯一贏球是他穿阿根廷球衣的比賽，當時阿根廷在8強淘汰瑞士。

IShowSpeed的人設是C羅球迷，所以不希望梅西奪冠，但如今阿根廷離奪冠只剩1場比賽，將面對西班牙隊。因此他向亞瑪爾喊話：「救我脫離這場苦難，如果梅西又拿世界盃冠軍，我身為羅納度球迷，不知道還能說什麼，一句話都說不出來。所以亞馬爾，拜託救救我們這些C羅球迷。」

本屆阿根廷受到不少球迷討厭，其中一個原因就是阿根廷球迷用種族歧視言論，侮辱IShowSpeed，今天比賽他又被阿根廷球迷丟罐子。