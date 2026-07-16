世足賽／32歲凱恩最後一舞？英格蘭隊長：現在談還太早

英格蘭今天錯過領先機會，讓阿根廷比賽尾聲連進2球、逆轉帶走冠軍戰門票，32歲的隊長凱恩（Harry Kane）賽後被詢問是否是世界盃「最後一舞」，他表示現在談還言之過早。

沒能終結60年的冠軍等待，凱恩坦言故事走向就像之前的比賽，必須回去審視比賽內容，找到必須改進的部分，「我們堅持了60分鐘，掌控比賽節奏，先進球取得領先，然後由於某些原因，我們很難控制球權，很難給持球人施加壓力，這讓他們獲得了更多的進攻機會。」

凱恩2018年首度參加世界盃就嘗到四強滋味，但最終兩戰都吞敗，只收獲平隊史次佳的第四名；2021年歐國盃他成為英格蘭隊長，但英格蘭上屆卡達世界盃8強就止步，儘管兩年前歐國盃再進決賽，但敗給「無敵艦隊」西班牙。

下屆世界盃時已經36歲，凱恩是否再披英格蘭戰袍？他表示現在談還太早，「我會一年一年來討論，能代表國家隊是我的榮耀和快樂。」他強調穿上三獅軍團球衣的樂趣遠高於任何事，今年夏天雖要滿33歲，但有很多高齡球員仍在世界盃舞台展現高水準，「我從不想設限，我會視情況而定，但現在最重要的是消化這場慘痛的失利。」