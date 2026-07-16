世足賽／英格蘭貝林漢賽後為何扁人？BBC：阿根廷球員做挑釁手勢

英格蘭在世足賽4強以1：2不敵阿根廷，賽後英格蘭球星貝林漢（Jude Bellingham）突然拍打阿根廷替補巴爾科（Valentín Barco）的後腦勺挨批輸不起。英國媒體解釋貝林漢動怒的原因。

貝林漢賽後留在場上難掩失落之情，曾和阿根廷球員致意，不過巴爾科從他身邊經過後，貝林漢突然拍打巴爾科的後腦勺，雙方爆發激烈口角。所幸兩隊球員立刻衝上前，將兩人拉開，衝突沒有進一步擴大

儘管貝林漢是阿根廷重點看防對象，整場比賽受到許多兇猛的肢體攻擊，不過巴爾科本場根本沒上場，因此除了很多人指責貝林漢輸不起，也有不少人好奇，巴爾科是不是說了什麼，才惹怒貝林漢。

英國媒體「BBC Radio 5 Live」指出貝林漢生氣的原因，「終場哨音一響，巴爾科便衝進場內，朝英格蘭板凳與總教練圖赫爾（Thomas Tuchel），做帶有挑釁與嘲諷意味的手勢。」