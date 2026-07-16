世足賽／英格蘭門將「12碼水壺秘笈」遭撿走！梅西看完忍不住笑了

2026年世界盃4強賽，「衛冕軍」阿根廷靠著費南德茲（Enzo Fernandez）長射破門以及馬丁尼茲（Lautaro Martínez）頭槌進球，最終以2：1逆轉擊敗英格蘭，挺進冠軍戰。不過比賽結束後，場上卻出現另一個有趣話題，英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）的「12碼小抄水壺」竟落入阿根廷球員手中，連球王梅西（Lionel Messi）都湊上前查看，現場笑成一團。

根據阿根廷媒體及外媒報導，英格蘭原本已做好踢PK大戰的準備。皮克福德隨身攜帶一個貼有各名阿根廷球員12碼罰球資訊的水瓶，上面詳細記錄每位球員的射門習慣，包括偏好射門高度、是否會停頓、假動作，以及最可能將球踢向哪個方向，方便他在點球大戰時作為撲救依據。

事實上，皮克福德近年多次利用這項「水瓶秘笈」立下大功。2018年世界盃16強對哥倫比亞，他就在PK戰完成關鍵撲救；2024年歐國盃對瑞士時，他也依靠貼在水瓶上的資訊，成功撲出阿坎吉（Manuel Akanji）的12碼，幫助英格蘭晉級，因此這個水瓶早已成為他的招牌武器。

然而，這次英格蘭卻沒能把比賽拖進PK決戰，也讓皮克福德精心準備的「PK秘笈」完全沒有派上用場。

賽後慶祝時，一名阿根廷教練團成員在場上撿到皮克福德的水瓶，並拿給梅西觀看。畫面中可見梅西低頭仔細查看水瓶上的內容，隨後露出笑容；之後教練又將水瓶拿給進球功臣費南德茲，只見他找到自己的名字後，也忍不住笑了出來，阿根廷球員則在場上互相傳閱這個「英格蘭秘密武器」，成為賽後另一個爆紅畫面。

這段影片迅速在社群平台瘋傳，許多球迷笑稱，「難怪要一直喝水，看攻略拉～」「本次世界盃主角之一：門將的水壺」、 「可能他沒背熟一直想複習，才會一直提醒裁判喝水時間到了」 、「梅西心想：他們眼中的我是這樣？？？」

值得一提的是，本屆世界盃與「門將水瓶」有關的趣事不只這一樁。挪威王牌前鋒「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）小組賽對塞內加爾時，就曾被鏡頭拍到中場休息直接拿起對方門將的礦泉水喝，甚至還禮貌詢問對方要不要一起喝，在對方婉拒後，哈蘭德便把整瓶水一飲而盡，逗趣畫面瞬間在網路瘋傳。

之後16強對上巴西時，哈蘭德又趁著場邊發生混亂時，再度跑去喝巴西門將放在場邊的水瓶，引發球迷熱議。如今皮克福德的「12碼小抄水壺」又成為焦點，也讓不少網友笑說，「皮克福德的水壺好像本來就會貼小抄，上次對戰挪威就很多人說要提防哈蘭德看小抄」、「這屆世界盃的門將水瓶很有話題」。