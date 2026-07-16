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世足賽／逐出阿根廷連署破千萬、連鄰國都討厭 洛時點原因：優越感、種族歧視

聯合新聞網／ 綜合報導
阿根廷球星費南德茲（Enzo Fernandez）。 美聯社
阿根廷球星費南德茲（Enzo Fernandez）。 美聯社

2026世足賽

阿根廷今天以2：1擊敗英格蘭，闖進2026世足賽決賽，但阿根廷目前可能是全球最惹人厭的球隊。《洛杉磯時報》撰文解析，為何連拉丁美洲國家，都不挺地理位置相近的阿根廷。

阿根廷近年爭議不斷，2022世足賽阿根廷守門員馬丁尼茲（Damián Martínez）將金手套獎盃頂在胯下，並向前頂動，挨批猥褻又敗人品。2024美洲盃阿根廷球星費南德斯（Enzo Fernández）慶祝時唱貶低法國球員、種族歧視和性取向歧視的歌曲，更讓阿根廷足球隊，被貼上種族歧視的標籤。

本屆阿根廷爭議頻繁，主要的爭議是阿根廷兇悍的球風、判罰偏袒阿根廷以及場邊阿根廷球迷種族歧視的行為。近日有一個名為「argentinaout.com」的網站，連署將阿根廷逐出世界盃，目前數字已破1200萬，雖然該網站疑似是球迷自行架設，沒任何效用，但仍掀起外界討論。

<a href='/search/tagging/2/梅西' rel='梅西' data-rel='/2/90958' class='tag'><strong>梅西</strong></a>。 美聯社
梅西。 美聯社

儘管阿根廷有超人氣巨星梅西（Lionel Messi），如今仍成為全球公敵。一名墨西哥服飾店老闆接受《洛杉磯時報》訪問時直言，「我絕對不希望阿根廷人贏，要怎麼支持一支言論如此充滿優越感，還有種族歧視的球隊？」

《洛杉磯時報》分析，文化積怨是拉丁美國家討厭阿根廷的原因，拉丁美洲不少人長期認為，阿根廷民自認比其他拉丁美國家還優越。阿根廷是白人佔多數的國家，阿根廷前總統費南德茲（Alberto Fernández）曾說：「墨西哥人來自印地安，巴西人來自叢林，但我們阿根廷人是從船上來的……來自歐洲。」這段言論就是著名的阿根廷人種族歧視案例。

阿根廷記者費因曼（Eduardo Feinmann）世界盃期間在節目上公開表示：「我討厭墨西哥人，我打從靈魂深處討厭他們，他們嫉妒我們，不只是在足球，而是在所有事情上。」這個說法引來墨西哥總統回擊，費因曼卻回，他的話並不是針對墨西哥人民，要墨西哥總統處理更重要的事，例如打擊毒品走私、暴力與貪腐。

阿根廷37歲女演員伊凡科維奇（Karenina Ivankovic），對於阿根廷人愛種族歧視的說法喊冤，「我們完全反對這些說法（種族歧視言論），但無禮的人哪裡都有。」伊凡科維奇13年前搬到墨西哥定居，她對本屆世界盃「仇阿根廷浪潮」感到震驚，有人在網路上傳惡毒訊息給她，有陌生人在街上攔住她，直接告訴她希望阿根廷輸球。她還表示，幾名阿根廷朋友在墨西哥城一場由國際足球總會（FIFA）舉辦的活動中，遭到人身攻擊。

雖然墨西哥是大部分爭論的中心，但反阿根廷情緒已蔓延至其他拉丁美國家，社群平台上充斥哥倫比亞、智利、烏拉圭、厄瓜多與祕魯網友的貼文，有人質疑裁判判決，也有人公開表達對阿根廷的不滿。因此西班牙與阿根廷的世足決賽，支持西班牙的聲浪遠高於阿根廷。

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