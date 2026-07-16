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世足賽／梅西vs.亞馬爾 冠軍戰相差20歲的話題對決與衛冕魔咒

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
梅西39歲迎來最後一舞，將首次對決19歲新星亞馬爾。美聯社、法新社
梅西39歲迎來最後一舞，將首次對決19歲新星亞馬爾。美聯社、法新社

2026世足賽

阿根廷今天搶下美加墨世界盃最後一張決賽門票，台灣時間下周一凌晨3點將和西班牙爭奪大力神盃；兩隊過往交手戰績打平，這場交鋒也將是相差20歲的阿根廷「獅王」梅西（Lionel Messi）和西班牙超級新星亞馬爾（Lamine Yamal）的生涯首度對決。

梅西上月剛在賽會期間過39歲生日，本屆賽事是他第六度參賽，也是「最後一舞」；西班牙超級新星亞馬爾本周才剛滿19歲，世界盃處女秀就闖決賽，和梅西的跨世代對決成為冠軍戰一大亮點。

西班牙和阿根廷隊史在國際賽和友誼賽已碰過14次，雙方各拿6勝並有2場打平；兩隊世界盃只有在1966年交手，阿根廷在阿提美（Luis Artime）「梅開二度」下以2：1擊敗西班牙；當年西班牙小組賽就出局，阿根廷8強賽敗給英格蘭。

阿根廷今天再度碰上英格蘭，這次上演逆轉勝闖進決賽，將挑戰1962年後不曾有衛冕軍連霸的「連霸魔咒」。

西班牙和阿根廷最近一次對決已是2018年3月，當時兩隊總教練都非目前教頭。

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