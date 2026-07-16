世足賽／痛批德籍主帥圖赫爾「懦弱」 英球評崩潰喊：英格蘭還是老樣子

世足賽4強英格蘭慘遭阿根廷逆轉，英格蘭德國籍主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）「轉攻為守」的策略慘遭外界批評，英國球評歐哈拉（Jamie O'Hara）與康迪（Jason Cundy）也在賽後痛批圖赫爾。

比賽第55分鐘，葛登（Anthony Gordon）接到羅傑斯（Morgan Rogers）的傳中，輕鬆推射破門，幫助英格蘭取得領先。然而圖赫爾選擇加強防守，換掉進球的葛登，派上中後衛孔薩（Ezri Konsa）試圖封鎖比賽。這樣的調度反而釋放阿根廷進攻，比賽剩5分鐘時追平，最後馬丁尼茲（Lautaro Martínez）更是頭槌破門，完成絕殺。

英國球評歐哈拉在節目上直呼，「心碎了，我們真的徹底崩潰了。英格蘭世界盃被阿根廷淘汰，我們明明先取得1比0領先，但圖赫爾卻做出我看過最糟糕的教練決策。真的難以置信，太誇張了。英格蘭還是那個老樣子，永遠都是同樣的英格蘭。」

英國名球評達勒姆（Adrian Durham）賽後評分中，滿分10分只給這位德國籍教頭2分。另一位球評康迪形容英格蘭退守的決定非常懦弱，「還是同一支英格蘭，只是換了不同的總教練。這不只是把比賽搞砸，而是主動把比賽主導權交出去，接著再親手葬送勝利。結果沒什麼好爭辯，表現更好的球隊贏了，他們90分鐘內比我們更出色，但又一次以這種方式出局，真的太懦弱了。圖赫爾害我們丟掉世界盃。」

歐哈拉強調，圖赫爾的戰術選擇，完全違背英格蘭當初聘請他的原因，他憤怒地說：「面對的是阿根廷，怎能退守整整25分鐘！他完全嚇壞了，圖赫爾害我們丟掉世界盃，就是他害我們失去世界盃！」歐哈拉感嘆：「還是老樣子的英格蘭，還是同樣的爛戲碼。每次大賽我都要看同樣的東西，這一次又是總教練把我們害慘了。」