快訊

全面搜查「軟對抗」！港府再度拘捕獨立書店人員

有帶傘嗎？氣象署曝午後雷陣雨熱區 台北不排除雨彈升級

學前燒錢／平價教保沒紓解家長焦慮 補才藝變軍備競賽

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／痛批德籍主帥圖赫爾「懦弱」 英球評崩潰喊：英格蘭還是老樣子

聯合新聞網／ 綜合報導
英格蘭德國籍主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）。 歐新社
英格蘭德國籍主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）。 歐新社

2026世足賽

世足賽4強英格蘭慘遭阿根廷逆轉，英格蘭德國籍主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）「轉攻為守」的策略慘遭外界批評，英國球評歐哈拉（Jamie O'Hara）與康迪（Jason Cundy）也在賽後痛批圖赫爾。

比賽第55分鐘，葛登（Anthony Gordon）接到羅傑斯（Morgan Rogers）的傳中，輕鬆推射破門，幫助英格蘭取得領先。然而圖赫爾選擇加強防守，換掉進球的葛登，派上中後衛孔薩（Ezri Konsa）試圖封鎖比賽。這樣的調度反而釋放阿根廷進攻，比賽剩5分鐘時追平，最後馬丁尼茲（Lautaro Martínez）更是頭槌破門，完成絕殺。

英國球評歐哈拉在節目上直呼，「心碎了，我們真的徹底崩潰了。英格蘭世界盃被阿根廷淘汰，我們明明先取得1比0領先，但圖赫爾卻做出我看過最糟糕的教練決策。真的難以置信，太誇張了。英格蘭還是那個老樣子，永遠都是同樣的英格蘭。」

英國名球評達勒姆（Adrian Durham）賽後評分中，滿分10分只給這位德國籍教頭2分。另一位球評康迪形容英格蘭退守的決定非常懦弱，「還是同一支英格蘭，只是換了不同的總教練。這不只是把比賽搞砸，而是主動把比賽主導權交出去，接著再親手葬送勝利。結果沒什麼好爭辯，表現更好的球隊贏了，他們90分鐘內比我們更出色，但又一次以這種方式出局，真的太懦弱了。圖赫爾害我們丟掉世界盃。」

歐哈拉強調，圖赫爾的戰術選擇，完全違背英格蘭當初聘請他的原因，他憤怒地說：「面對的是阿根廷，怎能退守整整25分鐘！他完全嚇壞了，圖赫爾害我們丟掉世界盃，就是他害我們失去世界盃！」歐哈拉感嘆：「還是老樣子的英格蘭，還是同樣的爛戲碼。每次大賽我都要看同樣的東西，這一次又是總教練把我們害慘了。」

世足戰報 2026美加墨世足 英格蘭 阿根廷

相關新聞

世足賽／倒數7分鐘兩妙傳絕殺宿敵 梅西：沒人想輸英格蘭

2026年美加墨世足賽4強上演「英阿大戰」的史詩級對決，阿根廷在先落後一球的絕境下，憑藉梅西（Lionel Messi）在比賽尾聲的兩次神助攻，最終以2：1逆轉擊敗英格蘭，成功奪下20日冠軍戰門票，賽後梅西也強調，能在4強賽擊敗英格蘭晉級，對於阿根廷球迷來說意義非凡。

世足賽／三闖決賽成賽史第二人 梅西有望締造神紀錄

阿根廷當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）今天傳出2助攻，助衛冕軍連兩屆闖進世界盃決賽，距離衛冕只差最後一步，個人三度踢進世界盃決賽也成史上第二人，有望在今年決賽再締造特別紀錄。

世足賽／BBC直言英格蘭近60年最痛苦敗仗 教練災難性戰術給了梅西機會

英格蘭今天在世足賽4強賽以1：2不敵阿根廷，挑戰隊史第2冠夢碎，英國廣播公司（BBC）指出，英格蘭漫長的痛苦歲月如今將延續至60年以上，這場關鍵比賽慘遭阿根廷逆轉，可能是最令人刻骨銘心的一次創傷。

世足賽／痛批德籍主帥圖赫爾「懦弱」 英球評崩潰喊：英格蘭還是老樣子

世足賽4強英格蘭慘遭阿根廷逆轉，英格蘭德國籍主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）「轉攻為守」的策略慘遭外界批評，英國球評歐哈拉（Jamie O'Hara）與康迪（Jason Cundy）也在賽後痛批圖赫爾。

世足賽／英格蘭慘遭阿根廷逆轉輸在哪？台球評「8字」神解析被讚爆

英格蘭在2026年世界盃4強賽痛失決賽門票，一度取得領先優勢，卻在比賽最後階段遭阿根廷連進2球逆轉，以1比2飲恨出局。賽後除了英格蘭傳奇球星希勒（Alan Shearer）、魯尼（Wayne Rooney）砲轟總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）過於保守外，台灣知名足球球評石明謹更以「龜派棄攻，必定吃屎」8字評論戰局，直指英格蘭輸球關鍵就在於放棄進攻、過早退守，引起不少人共鳴認為「分析精闢」。

世足賽／梅西領軍再闖總決賽！阿根廷狂寫「11項」神紀錄一次看

「衛冕軍」阿根廷今日面對宿敵「三獅軍團」英格蘭，靠著球王梅西（Lionel Messi）7分鐘內送出兩次關鍵助攻，由費南德茲（Enzo Fernandez）長射破門以及馬丁尼茲（Lautaro Martínez）頭錘進球，終場以2：1完成驚天逆轉，將與西班牙爭奪冠軍。這場勝利也讓阿根廷一口氣締造、追平與延續多達11項世界盃紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。