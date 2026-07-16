世足賽／梅西領軍再闖總決賽！阿根廷狂寫「11項」神紀錄一次看

「衛冕軍」阿根廷今日面對宿敵「三獅軍團」英格蘭，靠著球王梅西（Lionel Messi）7分鐘內送出兩次關鍵助攻，由費南德茲（Enzo Fernandez）長射破門以及馬丁尼茲（Lautaro Martínez）頭錘進球，終場以2：1完成驚天逆轉，將與西班牙爭奪冠軍。這場勝利也讓阿根廷一口氣締造、追平與延續多達11項紀錄。

記錄一：阿根廷7度闖4強 全數晉級創「4強不敗神話」

從1930年首屆世界盃首屆分組複賽、1986年擊敗比利時、1990年PK淘汰義大利、2014年PK淘汰荷蘭、2022年擊敗克羅埃西亞，到今年逆轉英格蘭，阿根廷歷史上7次站上世界盃4強舞台全部成功晉級決賽，維持96年來4強100%勝率，寫下世界盃史上最驚人的「4強不敗神話」。

記錄二：打破40年英格蘭魔咒 相隔24年完成復仇

自1986年馬拉度納（Diego Maradona）「上帝之手」與「世紀進球」，率阿根廷擊敗英格蘭後，阿根廷在世界盃正規時間始終無法再次擊敗三獅軍團，期間歷經1998年「貝克漢紅牌事件」、2002年0：1落敗等經典對決，如今阿根廷終結近40年的世界盃對英格蘭正規時間不勝魔咒，雙方世界盃交手戰績也改寫為3勝3敗平分秋色。

記錄三：連兩屆挺進決賽 衛冕軍挑戰睽違64年二連霸

繼2022年奪冠後，阿根廷本屆再度挺進世界盃決賽，成為本世紀繼2022年法國後，第2支以衛冕軍身分成功闖進決賽的球隊。同時，他們也將挑戰自1962年巴西後，世界盃史上第3次完成二連霸壯舉，朝隊史第4座世界盃冠軍持續邁進。

記錄四： 豪取7連勝 刷新隊史單屆世界盃最長連勝紀錄

自小組賽首戰後，阿根廷本屆世界盃已豪取7連勝，不僅持續刷新隊史單屆世界盃最長連勝紀錄，也展現衛冕軍強大的穩定性，距離完美封王僅剩最後一步。

記錄五：世界盃13場不敗 追平隊史最長紀錄

自2022年世界盃至今，阿根廷已連續13場世界盃比賽保持不敗，延續近兩屆大賽的統治力，也追平隊史世界盃最長不敗紀錄。

記錄六：遠射火力驚人 追平近60年單屆最多禁區外進球

費南德斯此役進球也是阿根廷本屆第5記來自禁區外的遠射，另外4球分別由梅西攻進2球，洛塞爾（Giovani Lo Celso）與「小蜘蛛」阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）各進1球，追平自1966年以來，單屆世界盃球隊禁區外遠射進球最多的紀錄。

記錄七：各項國際賽14連勝 延續冠軍級氣勢

除了世界盃戰績亮眼外，阿根廷各項國際正式賽已累積14連勝，持續刷新近年最佳連勝紀錄，也再次證明斯卡洛尼（Lionel Scaloni）打造的這支阿根廷，依舊是當今足壇最具統治力的球隊之一。

記錄八：單屆攻進19球 56年來世界盃最強火力

阿根廷本屆世界盃至今已攻進19球，成為自1970年巴西攻入19球以來，單屆世界盃進球最多的球隊，也是近半世紀以來火力最兇猛的世界盃參賽隊伍。

記錄九：斯卡洛尼二度率隊闖決賽 比肩世界名帥

總教練斯卡洛尼繼2022年後，再度率領阿根廷闖進世界盃決賽，成為世界盃史上第7位至少兩度帶隊晉級決賽的總教練，也是阿根廷史上繼1986、1990年比拉爾多（Carlos Bilardo）後，第2位完成此壯舉的主帥。

記錄十：梅西三度挺進決賽 追平卡富（Cafu）歷史紀錄

梅西繼2014年、2022年後，再度站上世界盃決賽舞台。 法新社

梅西繼2014年、2022年後，再度站上世界盃決賽舞台，成為繼巴西傳奇隊長卡富之後，世界盃史上第2位三度闖進決賽的球員，再次寫下屬於自己的傳奇篇章。

紀錄十一：連16場都有進球 進攻火力持續延燒

阿根廷本場再度攻破英格蘭球門後，各項正式國際賽已連續16場都有進球，進攻火力始終維持高檔，無論面對任何對手都具備穩定破門能力，也成為球隊一路挺進決賽的重要關鍵。