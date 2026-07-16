世足賽／BBC直言英格蘭近60年最痛苦敗仗 教練災難性戰術給了梅西機會

英格蘭今天在世足賽4強賽以1：2不敵阿根廷，挑戰隊史第2冠夢碎，英國廣播公司（BBC）指出，英格蘭漫長的痛苦歲月如今將延續至60年以上，這場關鍵比賽慘遭阿根廷逆轉，可能是最令人刻骨銘心的一次創傷。

BBC資深記者麥克諾提（Phil McNulty）表示，葛登（Anthony Gordon）第55分鐘進球，英格蘭一度手握勝券，距離成就「不朽傳奇」僅一步之遙，計時牌顯示正規時間只剩5分鐘，若能守住勝果，將會終結1966年奪下隊史首冠後，無緣進入決賽的漫長等待。

麥克諾提認為，英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）災難性的戰術決策讓優勢逐漸喪失，給了梅西（Lionel Messi）組織阿根廷一波又一波攻勢的可乘之機，丟球似乎已不可避免，第85分鐘費南德茲（Enzo Fernandez）破門，隨後英格蘭搖搖欲墜之際，馬丁尼茲（Lautaro Martinez）在傷停補時階段一記頭錘徹底擊碎他們的希望。

英格蘭將在19日和法國進行季軍戰，但對全國球迷來說，4強賽落敗是令人錯愕的時刻，不得不再次面對「總是差一點」帶來的絕望與遺憾。

麥克諾提指出，圖赫爾接替索斯蓋特（Gareth Southgate）擔任國家隊教頭時，球迷普遍認為，索斯蓋特個性太謹慎，總在關鍵時刻退縮，圖赫爾將會領軍走向勝利，搶到前教頭未贏的比賽，但在關鍵時刻、壓力達到頂點時，圖赫爾採取那種「會讓索斯蓋特飽受批評」的戰術退縮，最終導致失敗。