快訊

全面搜查「軟對抗」！港府再度拘捕獨立書店人員

有帶傘嗎？氣象署曝午後雷陣雨熱區 台北不排除雨彈升級

學前燒錢／平價教保沒紓解家長焦慮 補才藝變軍備競賽

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／BBC直言英格蘭近60年最痛苦敗仗 教練災難性戰術給了梅西機會

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
英格蘭在世足賽4強以1：2遭阿根廷逆轉，BBC直指這是近60年最痛苦的失利之一，並批評圖赫爾關鍵戰術失當，讓球隊痛失晉級決賽機會。 法國新聞社
英格蘭在世足賽4強以1：2遭阿根廷逆轉，BBC直指這是近60年最痛苦的失利之一，並批評圖赫爾關鍵戰術失當，讓球隊痛失晉級決賽機會。 法國新聞社

2026世足賽

英格蘭今天在世足賽4強賽以1：2不敵阿根廷，挑戰隊史第2冠夢碎，英國廣播公司（BBC）指出，英格蘭漫長的痛苦歲月如今將延續至60年以上，這場關鍵比賽慘遭阿根廷逆轉，可能是最令人刻骨銘心的一次創傷。

BBC資深記者麥克諾提（Phil McNulty）表示，葛登（Anthony Gordon）第55分鐘進球，英格蘭一度手握勝券，距離成就「不朽傳奇」僅一步之遙，計時牌顯示正規時間只剩5分鐘，若能守住勝果，將會終結1966年奪下隊史首冠後，無緣進入決賽的漫長等待。

麥克諾提認為，英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）災難性的戰術決策讓優勢逐漸喪失，給了梅西（Lionel Messi）組織阿根廷一波又一波攻勢的可乘之機，丟球似乎已不可避免，第85分鐘費南德茲（Enzo Fernandez）破門，隨後英格蘭搖搖欲墜之際，馬丁尼茲（Lautaro Martinez）在傷停補時階段一記頭錘徹底擊碎他們的希望。

英格蘭將在19日和法國進行季軍戰，但對全國球迷來說，4強賽落敗是令人錯愕的時刻，不得不再次面對「總是差一點」帶來的絕望與遺憾。

麥克諾提指出，圖赫爾接替索斯蓋特（Gareth Southgate）擔任國家隊教頭時，球迷普遍認為，索斯蓋特個性太謹慎，總在關鍵時刻退縮，圖赫爾將會領軍走向勝利，搶到前教頭未贏的比賽，但在關鍵時刻、壓力達到頂點時，圖赫爾採取那種「會讓索斯蓋特飽受批評」的戰術退縮，最終導致失敗。

世足賽 英格蘭 阿根廷 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／英格蘭慘遭阿根廷逆轉輸在哪？台球評「8字」神解析被讚爆

世足賽／英格蘭無緣世界盃決賽 隊長凱恩：守成策略不足以取勝

世足賽／梅西7分鐘內兩度神助攻 阿根廷絕殺英格蘭將與西班牙爭冠

世足賽／英格蘭貝林漢淚灑球場後 拍阿根廷替補球員後腦惹議

相關新聞

世足賽／倒數7分鐘兩妙傳絕殺宿敵 梅西：沒人想輸英格蘭

2026年美加墨世足賽4強上演「英阿大戰」的史詩級對決，阿根廷在先落後一球的絕境下，憑藉梅西（Lionel Messi）在比賽尾聲的兩次神助攻，最終以2：1逆轉擊敗英格蘭，成功奪下20日冠軍戰門票，賽後梅西也強調，能在4強賽擊敗英格蘭晉級，對於阿根廷球迷來說意義非凡。

世足賽／三闖決賽成賽史第二人 梅西有望締造神紀錄

阿根廷當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）今天傳出2助攻，助衛冕軍連兩屆闖進世界盃決賽，距離衛冕只差最後一步，個人三度踢進世界盃決賽也成史上第二人，有望在今年決賽再締造特別紀錄。

世足賽／BBC直言英格蘭近60年最痛苦敗仗 教練災難性戰術給了梅西機會

英格蘭今天在世足賽4強賽以1：2不敵阿根廷，挑戰隊史第2冠夢碎，英國廣播公司（BBC）指出，英格蘭漫長的痛苦歲月如今將延續至60年以上，這場關鍵比賽慘遭阿根廷逆轉，可能是最令人刻骨銘心的一次創傷。

世足賽／痛批德籍主帥圖赫爾「懦弱」 英球評崩潰喊：英格蘭還是老樣子

世足賽4強英格蘭慘遭阿根廷逆轉，英格蘭德國籍主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）「轉攻為守」的策略慘遭外界批評，英國球評歐哈拉（Jamie O'Hara）與康迪（Jason Cundy）也在賽後痛批圖赫爾。

世足賽／英格蘭慘遭阿根廷逆轉輸在哪？台球評「8字」神解析被讚爆

英格蘭在2026年世界盃4強賽痛失決賽門票，一度取得領先優勢，卻在比賽最後階段遭阿根廷連進2球逆轉，以1比2飲恨出局。賽後除了英格蘭傳奇球星希勒（Alan Shearer）、魯尼（Wayne Rooney）砲轟總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）過於保守外，台灣知名足球球評石明謹更以「龜派棄攻，必定吃屎」8字評論戰局，直指英格蘭輸球關鍵就在於放棄進攻、過早退守，引起不少人共鳴認為「分析精闢」。

世足賽／梅西領軍再闖總決賽！阿根廷狂寫「11項」神紀錄一次看

「衛冕軍」阿根廷今日面對宿敵「三獅軍團」英格蘭，靠著球王梅西（Lionel Messi）7分鐘內送出兩次關鍵助攻，由費南德茲（Enzo Fernandez）長射破門以及馬丁尼茲（Lautaro Martínez）頭錘進球，終場以2：1完成驚天逆轉，將與西班牙爭奪冠軍。這場勝利也讓阿根廷一口氣締造、追平與延續多達11項世界盃紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。