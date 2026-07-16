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世足賽／阿根廷和西班牙會師決賽 維德角傳奇表現再被球迷想起
阿根廷在世足賽4強以2：1逆轉擊敗英格蘭，決賽將上演阿根廷大戰西班牙。多家外媒指出，人口僅50多萬的小國維德角，面對兩支決賽球隊，正規時間90分鐘都戰成平手，再度引發外界討論。
賽前沒有任何人看好世界排名第67的維德角，結果分組賽面對西班牙以0：0握手言和，守門員沃齊尼亞（Vozinha）一戰成名，當時多數球迷都將這場比賽視為一場爆冷，結果這場比賽是西班牙本屆賽會目前為止，唯一沒有贏下來的比賽。
維德角32強淘汰賽對上阿根廷，正規時間又戰成平手，最終在延長賽以2：3遺憾落敗，維德角雖然出局，但已經贏得全世界足球迷的尊重。
如今西班牙與阿根廷會師決賽，球迷們紛紛敬佩維德角，「沃齊尼亞在世界賽的地位已超越C羅」、「他們如果沒在32強遇阿根廷，會晉級8強」、「維德角踢得比英格蘭好」。
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