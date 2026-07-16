世足賽／三闖決賽成賽史第二人 梅西有望締造神紀錄

阿根廷當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）今天傳出2助攻，助衛冕軍連兩屆闖進世界盃決賽，距離衛冕只差最後一步，個人三度踢進世界盃決賽也成史上第二人，有望在今年決賽再締造特別紀錄。

今年賽事期間度過39歲生日的梅西，2014年南非世界盃就隨阿根廷挺進決賽，但最終戰敗給德國。上屆卡達世界盃，他率隊奪下1978年後的隊史第二冠，今年再度挺進壓軸戰，有望終結1962年迄今的世界盃「冠軍魔咒」。

梅西2022年世界盃決賽曾提到，世界盃最終戰是在決賽讓人開心，「最後一場比賽是決賽，這讓人欣慰。」當時五度參賽的他，今年六度出征創下賽史紀錄，本屆賽事目前攻進8球、傳出4助攻，更包辦世界盃賽史「進球王」和「助攻王」紀錄。

台灣時間下周一將是梅西生涯第3度在世界盃決賽亮相，成為巴西傳奇卡富（Cafu）後第一人，且他在邁阿密國際和國家隊已經連續13場比賽有進球或助攻，冠軍戰若延續，就能追平自己2011年締造的連14場紀錄。