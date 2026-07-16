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世足賽／英格蘭改全防守看見機會 阿根廷教頭：聞到了血腥味所以全撲上去

中央社／ 美國亞特蘭大15日綜合外電報導
阿根廷總教練斯卡洛尼賽後與梅西相擁。 路透
阿根廷總教練斯卡洛尼賽後與梅西相擁。 路透

2026世足賽

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）率隊逆轉擊敗英格蘭、挺進世界盃決賽後，形容這是一場「特別的勝利」，而這位39歲的老將正是阿根廷2比1逆轉勝的關鍵人物。

法新社報導，英格蘭靠高登（Anthony Gordon）率先破門，不過梅西在第85分鐘送出助攻，先助費南德茲（Enzo Fernandez）勁射扳平比分，接著又精準傳中，由馬丁尼茲（Lautaro Martinez）頭槌破網超前，最終擊敗英格蘭。

梅西指出，這場比賽獲勝「相當特別，尤其是對上英格蘭，考量到所有歷史背景」。

阿根廷於1982年入侵福克蘭群島（FalklandIslands），但英國在短暫戰爭後重新取得控制權。

這場比賽也再度展現阿根廷在本屆世界盃的堅韌鬥志。當16強對上埃及時，阿根廷一度0比2落後，最終仍以3比2完成逆轉。

梅西向隊友永不放棄的精神致敬。他說：「這支球隊一直以來的表現令人難以置信，這場比賽再度展現了我們的個性、韌性、團隊精神，以及彼此合作的方式。真的、真的太不可思議了。」

梅西指出，他很期待19日在美國紐澤西州大都會人壽體育場（MetLife Stadium）與西班牙爭冠。這場決賽也將讓他對決自己職業生涯大部分時間效力的國家，他曾長期效力西甲豪門巴塞隆納（Barcelona）。

談到以2比0擊敗法國晉級決賽的西班牙，梅西說：「他們是一支非常出色的球隊，擁有許多優秀球員…他們踢得非常、非常好。我很了解他們。他們多年來建立起來的足球理念與風格非常成熟，我對那些球員也相當熟悉。」

阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）則稱，英格蘭在準決賽取得領先後選擇防守，讓阿根廷看見機會。

他說：「我認為，這支球隊在面對逆境時反而踢得最好。那是一場非常艱難的比賽，也是非常困難的局面…我們聞到了血腥味，所以全力撲上去。當時我就是這種感覺。」

斯卡洛尼表示，這場勝利是全隊共同努力的成果，「這支球隊真的很難用言語形容。它展現的是團隊精神、兄弟情誼，以及奮戰到最後一刻的信念」。

這位阿根廷教頭如今有機會率隊完成連續四座國際大賽冠軍，包括2021年與2024年美洲國家盃，以及2022年世界盃，如今距2026年世界盃冠軍僅一步之遙。

梅西 阿根廷 英格蘭 世足戰報 2026美加墨世足

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