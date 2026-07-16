世足賽／庫庫雷利亞「爆炸頭」成世界盃焦點 拒絕剪髮原因藏洋蔥

2026世界盃期間，西班牙主力左後衛庫庫雷利亞（Marc Cucurella）除了場上表現亮眼，一頭招牌爆炸捲髮再度成為全球球迷討論焦點。近日他接受媒體訪問時一句「我的頭髮是神聖的」，卻又表示若要在剪髮與加盟皇家馬德里之間二選一，「我會剪頭髮」，其被網友以AI生成的剃髮影片迅速在網路瘋傳。

訪談中，主持人先問庫庫雷利亞：「如果西班牙贏得2026世界盃，你會剪頭髮嗎？」他毫不猶豫回答：「不會，我的頭髮是神聖的（My hair is sacred）。」不過，當主持人接著追問：「如果必須在剪頭髮與加盟皇家馬德里之間做選擇呢？」庫庫雷利亞則笑著回答：「那我會剪頭髮。」

這番回答讓不少切爾西球迷大讚，認為這是身為巴塞隆納青訓出身球員，對死敵皇家馬德里的另類表態，影片也在社群平台瘋傳。

然而，庫庫雷利亞之所以多年來始終堅持留著這頭招牌爆炸頭，背後其實還有一段令人動容的家庭故事。

根據外媒報導，庫庫雷利亞的大兒子患有自閉症，對人物辨識較為困難。為了讓孩子在電視轉播中，能夠在眾多穿著相同球衣、不斷奔跑的球員之中，一眼認出自己的爸爸，他始終維持辨識度極高的招牌長捲髮，不願輕易改變造型。這也讓原本被不少球迷嘲笑像「貴賓狗」、「爆炸頭」的髮型，多了一層父愛的意義。

事實上，從兒時一路留到職業賽場，庫庫雷利亞的頭髮早已成為球場上的「另類焦點」。2022年效力切爾西期間，曾在英超遭熱刺後衛羅梅洛（Cristian Romero）直接拉扯頭髮摔倒，當時裁判未予判罰，引發巨大爭議；2024年南安普敦後衛史賓斯（Jack Stephens）同樣因拉扯他的頭髮，最終遭到紅牌驅逐。

此外，西班牙奪下2024年歐洲國家盃冠軍後，庫庫雷利亞還曾將招牌頭髮染成紅色慶祝，之後再恢復原本的黑色捲髮。

今年世界盃，庫庫雷利亞延續穩定表現，成為西班牙防線重要支柱，四強賽成功限制法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）的發揮，助西班牙以2比0晉級決賽，也讓更多球迷開始認識這位留著招牌爆炸頭的西班牙國腳。