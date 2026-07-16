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世足賽／「阿根廷等同尼克、梅西大於C羅」 NBA哈特引戰發文網熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
阿根廷隊。 路透
阿根廷隊。 路透

2026世足賽

NBA前鋒哈特（Josh Hart）今年幫助尼克隊奪下冠軍，休賽季他熱衷於美加墨世界盃足球賽，甚至還到現場看球。不過他今天在社群平台上瘋狂引戰，引發球迷熱議。

阿根廷本屆賽事多次上演逆轉勝，今天又以2：1逆轉擊敗英格蘭。尼克同樣在總決賽多次上演反撲戲碼，在第四節逆轉擊敗馬刺隊。

哈特就在社群平台X上有感而發寫道「阿根廷=尼克」。貼文曝光後，網友們紛紛批評，「可能是這個平台上看過最糟糕的比較」、「尼克有多元化球迷，沒有種族主義」、「我愛你，拜託請你安靜一點」。不過也有少數網友球迷認同哈特的說法。

哈特稍早還發文寫道「梅西（Messi）大於羅納度（Ronaldo）」。這則引戰貼文，則是獲得多數球迷認同。

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