世足賽／英媒痛批阿根廷政治布條令人反感 賽後兩國球迷衝突遭逮捕

阿根廷今天在世足賽4強賽以2：1擊敗英格蘭，挑戰2連霸只差最後1勝，這場關鍵英阿大戰不但場內氣氛緊張，賽後在場外也爆發多起衝突，雙方球迷都有多人遭到警方逮捕。

亞特蘭大梅賽德斯─賓士體育場今天湧進68239人觀戰，英格蘭帶1：0領先優勢，比賽最後關頭遭阿根廷連進兩球，隊史長達60年的封王乾旱期又要延長，讓無數球迷心碎。

阿根廷球迷被警方抓住。 路透

阿根廷球員賽後舉起「馬維納斯群島（英國稱為福克蘭群島）是阿根廷的」布條，恐怕違反國際足球總會規範，雙方球迷在球場外爆發衝突，隨後多人遭到全副武裝的警察逮捕；英國媒體「太陽報」指出，現場可見一小群身穿「三獅軍團」球衣的英格蘭球迷被戴上手銬，他們顯然捲入這場衝突。

太陽報透露，阿根廷球員獲勝後，舉起令人反感的布條，一些狂熱球迷也跟著揮舞標語，宣稱對馬維納斯群島擁有主權，而當地居民早就通過壓倒性投票，決定繼續作為英國海外領土；阿根廷曾在2014年對斯洛維尼亞友誼賽舉起相同內容的布條，遭國際足總罰款2萬英鎊（約合台幣87萬元）。