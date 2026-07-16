世足賽／英格蘭慘遭阿根廷逆轉輸在哪？台球評「8字」神解析被讚爆

英格蘭在2026年世界盃4強賽痛失決賽門票，一度取得領先優勢，卻在比賽最後階段遭阿根廷連進2球逆轉，以1比2飲恨出局。賽後除了英格蘭傳奇球星希勒（Alan Shearer）、魯尼（Wayne Rooney）砲轟總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）過於保守外，台灣知名足球球評石明謹更以「龜派棄攻，必定吃屎」8字評論戰局，直指英格蘭輸球關鍵就在於放棄進攻、過早退守，引起不少人共鳴認為「分析精闢」。

回顧比賽，英格蘭憑藉前鋒戈登（Anthony Gordon）率先破門，占據領先優勢，原本距離隊史自1966年後再闖世界盃決賽僅一步之遙。然而圖赫爾下半場逐漸改採保守戰術，希望守住1球領先，也讓比賽走向出現轉折。

第72分鐘，圖赫爾撤下進球功臣戈登，改由中後衛孔薩（Ezri Konsa）替補上陣，陣型調整為5後衛，加強防守。不過英格蘭此後幾乎將球權拱手讓給阿根廷，長時間遭對手壓制，最終在第85分鐘與傷停補時第92分鐘連失2球，遭到逆轉淘汰，也讓保守調度成為賽後外界檢討焦點。

在美國亞特蘭大體育場舉行的2026年FIFA世界盃四強賽，英格蘭隊球員貝林漢（Jude Bellingham）於賽後露出失望神情。 法新社

英格蘭名宿魯尼賽後直言，球隊原本處於極佳位置，卻在領先後不斷回撤、防線越踢越深，讓阿根廷持續施壓，最終徹底崩盤；希勒也批評圖赫爾太早打光換人籌碼，一心只想守住比分，面對阿根廷這樣的頂級對手，過度保守反而付出慘痛代價。

對於這場逆轉敗，石明謹則在臉書發文寫道「龜派棄攻，必定吃屎」8字，認為球隊在領先後過度退守、放棄原有攻勢，不但失去對比賽節奏的掌控，也讓阿根廷得以持續圍攻，最終完成驚天逆轉。一句話也引發不少球迷共鳴，紛紛留言，「真的，正常打就好，幹嘛龜起來，等元氣彈嗎」、「這屆龜功破防不知道多少次了」、「應該要以攻為守的，氣勢很重要！」、「這種打法，輸也是活該」、「龜到輸，真的蠻無言的」、「足球之神會懲罰不進攻的隊伍」、「這屆的鐵桶陣全死」、「最佳防守就是進攻，防守也沒阿根廷那樣積極」。

面對外界排山倒海的批評，圖赫爾受訪時坦言，換人與調度責任由自己承擔，但強調球隊在變陣前就已遭阿根廷持續壓制，改打5後衛是希望改善防空與中路防守，並非導致輸球的唯一原因。他也無奈表示，賽後每個人都能當教練，「結果不好，大家很容易說決策錯了，但最終承擔責任的人仍然是我。」