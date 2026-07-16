世足賽／終場前兩妙傳絕殺宿敵 梅西：沒人想輸英格蘭

2026年美加墨世足賽4強上演「英阿大戰」的史詩級對決，阿根廷在先落後一球的絕境下，憑藉梅西（Lionel Messi）在比賽尾聲的兩次神助攻，最終以2：1逆轉擊敗英格蘭，成功奪下20日冠軍戰門票，賽後梅西也強調，能在4強賽擊敗英格蘭晉級，對於阿根廷球迷來說意義非凡。

這場在亞特蘭大舉行的焦點大戰，下半場先由英格蘭前鋒葛登（Anthony Gordon）破網取得領先。眼看衛冕軍阿根廷時間所剩無幾，陣中靈魂人物梅西再度挺身而出。第85分鐘他先助攻給費南德茲（Enzo Fernández）在禁區外遠射扳平比分；隨後在傷停補時階段，梅西起腳精準傳中，助攻給第81分鐘才替補上陣的馬丁尼茲（Lautaro Martínez）頭錘破網，完成不可思議的絕殺戲碼。

賽後單場送出兩次關鍵助攻、帶領阿根廷連兩屆挺進決賽的梅西感性表示，這場勝利對阿根廷球迷而言意義非凡，「雖然這只是一場比賽，但我們經歷了非常特別的時刻。因為對手是英格蘭，加上這是一場爭奪決賽門票的準決賽，我們的球迷比任何人更渴望這場勝利。」

英格蘭與阿根廷在世足歷史上恩怨糾葛極深，從1986年馬拉度納（Diego Maradona）的「上帝之手」，到1998年貝克漢（David Beckham）的紅牌，背後更夾雜著1982年福克蘭群島戰爭的歷史傷痛。阿根廷球員在賽後甚至在場上拉起「馬爾維納斯群島（福克蘭群島）是阿根廷的」橫幅慶祝，恐將面臨國際足總（FIFA）的政治宣傳調查。

談到幫助球隊在比賽最後關頭戲劇化逆轉，梅西也說：「這支球隊永遠不會放棄，我們展現了自己的決心，並證明能在正規時間就贏下比賽，而不需要進入到延長賽。今天沒有任何一位阿根廷人會想輸掉這場比賽，本屆世足賽的過程是令人難以置信的，尤其是這場4強賽對上英格蘭，拋開其他因素不談，沒有人會想輸。」

頂著巨大壓力完成絕殺的馬丁尼茲，賽後也激動落淚，對於接下來將與「無敵艦隊」西班牙爭冠，他說：「他們是一支擁有眾多優秀球員的勁敵，我們必須要好好休息，盡可能恢復體力，以最佳狀態迎接決賽。但我們同時也要好好享受這一切，因為我們取得的成就非常了不起，作為衛冕軍，相隔三年半再度闖進決賽絕非易事。」