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世足賽／輸不起？英格蘭貝林漢怒拍阿根廷對手後腦 網批：有夠惡劣

聯合新聞網／ 綜合報導
英格蘭球星貝林漢（Jude Bellingham）。 法新社
英格蘭球星貝林漢（Jude Bellingham）。 法新社

2026世足賽

2026年世界盃足球賽四強賽結果出爐，原本領先的英格蘭以1比2不敵阿根廷的逆轉勝，與決賽無緣，然而賽後英格蘭中場球星貝林漢（Jude Bellingham）被鏡頭捕捉到出手拍打阿根廷替補球員巴爾科（Valentin Barco）的後腦勺，此舉亦引爆對方怒火，巴爾科隨即用雙手將貝林漢大力推開。

世界盃足球賽的四強賽戲劇性和火藥味皆濃厚，英格蘭一開始靠著戈登（Anthony Gordon）進球取得領先，但阿根廷後來一路反撲，雖然梅西（Lionel Messi）本人無進球，但關鍵時刻的助攻也是幫了隊友不少忙，讓費南德茲（Enzo Fernandez）與勞塔羅（Lautaro Martinez）連進2球，也使得阿根廷連續兩屆闖入決賽。

阿根廷確定晉級後，球員們瞬間衝進場內慶祝，大家在場內互相擁抱，沒想到貝林漢突然走向巴爾科，從他後腦勺用力拍下去，雙方情緒一觸即發，場面一度混亂，旁邊亦有其他隊友見狀馬上將兩人勸阻並拉開。

外媒也指出，貝林漢情緒失控全被轉播畫面拍到，若賽事組委會或國際足總（FIFA）介入調查，貝林漢恐面臨追加處分。貝林漢的暴力行徑也引發不少網友們在X上討論，「毫無風度的失敗者」、「根本輸不起」、「竟然從背後偷襲，這是什麼惡劣行為？」、「真是缺乏運動家的精神」。

事實上，貝林漢的失控行徑並非第一次，此次世界盃足球賽英格蘭與非洲迦納踢成0：0平手，貝林漢在中場也曾因犯規，還順手推了迦納球員奧波庫（Jerome Opoku）對方一把，更被拍到在場邊飆出FXXX不雅字眼，徹底惹怒迦納教練團，貝林漢甚至正面開嗆迦納主帥奎羅斯（Carlos Queiroz）。

年僅22歲的貝林漢，被外界稱為英格蘭的「足球金童」，他憑藉出色的傳球成功率，也具備關鍵進攻和破門天賦，總能找到對手防線的空檔，然而不斷在比賽場上的失控舉動，也讓他的「金童」形象令外界打上問號。

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