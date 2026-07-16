世足賽／阿根廷後舉政治布條 恐觸FIFA規範

阿根廷今天2比1擊敗英格蘭、晉級世界盃決賽，賽後有球員高舉寫有「馬維納斯群島（即福克蘭群島）是阿根廷的」政治標語布條，疑觸犯了國際足球總會（FIFA）規範。

法新社報導，阿根廷與英格蘭今天在美國喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）的世足4強賽對決，是在南大西洋福克蘭群島（Falkland Islands）主權爭議未解的背景下登場。阿根廷稱福克蘭群島為馬維納斯群島（IslasMalvinas）。

阿根廷今天勝出後，隊上的馬蒂內茲（Lisandro Martinez）及洛塞爾索（Giovani Lo Celso）拿著寫有「馬維納斯群島是阿根廷的」（Las Malvinas sonArgentinas）字樣的布條，笑著向看台上的球迷揮手。目前尚不清楚這個布條來自何處。

路透社報導，FIFA「場館行為守則」（StadiumCode of Conduct）明文規定，體育場內嚴禁出現「具有政治、冒犯性和／或歧視性質的標語、旗幟、傳單、服裝及其他相關物品」。FIFA目前尚未回應置評請求。

英國與阿根廷曾於1982年為爭奪這個群島爆發短暫戰爭，最終由英國取得勝利。這場衝突造成649名阿根廷士兵及255名英軍陣亡。然而，阿根廷一向主張1816年獨立後，自西班牙繼承了群島的主權，且認為英國在1833年的占領是非法殖民行動。

這並非本屆世界盃首度出現政治標語。上個月在加州洛杉磯（Los Angeles）舉行的小組賽中，伊朗裔美國民眾在伊朗隊出賽時，揮舞象徵抗議德黑蘭政權的伊朗伊斯蘭革命前的舊國旗。當時相關賽事順利進行，未引發波折。

「衛報」（The Guardian）報導，阿根廷今天比賽剩下5分鐘時仍以0比1落後，但隨後連下兩城完成逆轉，連續兩屆闖進世界盃決賽，接下來將於美國時間19日（台灣時間20日）在美國紐澤西州，與西班牙爭奪最高榮譽的大力金盃。