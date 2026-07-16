世足賽／輸給史上最佳球員梅西無話可說 英球星讚：小魔術師

英格蘭今天四強賽遭阿根廷逆轉，被進的兩球都是來自阿根廷當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）的助攻，英國媒體《BBC》球評、前英格蘭國腳理查茲（Micah Richards）說，這就是「史上最佳球員」實力，前英格蘭門將羅賓森（Paul Robinson）更以「小魔術師」形容170公分的梅西，施展魔法率阿根廷再闖決賽。

理查茲提到，關鍵就是一些瞬間，當以為會是貝林漢（Jude Bellingham）或凱恩（Harry Kane）當英雄時，卻是梅西挺身而出，「但這就是為何他是王者。」

梅西本場比賽除傳出2助攻，11次過人有9次成功，是1966年開始設立淘汰賽後締造如此紀錄第一人；全英格蘭球員合計只有7次成功。

梅西在英格蘭禁區內觸球7次，一人次數就等於英格蘭所有球員總和，他9次傳中也是全場最高。

理查茲提到，會看到梅西在場上走動，「當球來到他腳下，他彷彿活了過來。這種天賦會發揮作用，有時就能決定比賽勝負。」

前英格蘭國腳哈特（Joe Hart）補充，英格蘭領先後就像面對墨西哥和挪威的比賽，只想死守球門，此舉反而解放梅西，「他就像一把萬能鑰匙，最後15分鐘完全掌控了比賽。」

現任英格蘭隊長凱恩提到，大多數時間都把梅西守得不錯，但身為世界上最危險的球員，一碰球就能創造機會，「他能成為史上最佳球員之一是有原因的。」

羅賓森以「小魔術師」形容梅西表現，「他整個盃賽都如此，你看看他進球，還有他傳進英格蘭禁區的球。」