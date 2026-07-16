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世足賽／英格蘭貝林漢淚灑球場後 拍阿根廷替補球員後腦惹議
英格蘭在世界盃4強賽落敗後，貝林漢（Jude Bellingham）傷心落淚，緩步走過球場向球迷鼓掌致意，隨後鏡頭捕捉到他拍打阿根廷替補球員巴柯的後腦。
英國「地鐵報」（Metro）和「太陽報」（TheSun）報導，英格蘭一度取得1比0領先，卻遭阿根廷逆轉，無緣挺進決賽與西班牙交手。
高登（Anthony Gordon）在第55分鐘破門，替圖赫爾（Thomas Tuchel）執教的三獅軍團先馳得點，但下半場風雲變色，費南德茲（Enzo Fernandez）為阿根廷追平比分，馬蒂內茲（Lautaro Martinez）再於傷停補時第2分鐘攻入致勝球，助阿根廷以2比1逆轉。
這場在亞特蘭大舉行的比賽火藥味十足，全場共出現26次犯規，終場哨響後，雙方累積的不滿情緒爆發，貝林漢（Jude Bellingham）與阿根廷未上場的替補球員巴柯（Valentin Barco）發生衝突。
當巴柯走過去與阿根廷致勝功臣馬蒂內茲擁抱慶祝時，站在附近的貝林漢走了過去，朝這名21歲球員的後腦拍了一下。
巴柯對此憤怒地做出回應，隨後阿根廷中場巴斯（Nico Paz）上前將兩人拉開，接著奧塔門迪（NicolasOtamendi）也衝上前去，並推了這位英格蘭中場球員的胸口。
隨後，英格蘭前鋒華金斯（Ollie Watkins）將貝林漢帶離衝突現場。
英格蘭將返回邁阿密迎戰法國，季軍賽將於台北時間19日清晨5時開踢。
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