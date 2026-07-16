世足賽／英格蘭無緣世界盃決賽 隊長凱恩：守成策略不足以取勝

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）表示，在今天世界盃準決賽遭阿根廷於比賽尾聲連進兩球逆轉後，他感到非常失望。他說，英格蘭取得領先後試圖守住優勢，但最終仍不足以贏得比賽。

路透社報導，英格蘭憑藉高登（Anthony Gordon）第55分鐘的進球率先取得領先，但隨後遭到阿根廷猛烈反撲，費南德茲（Enzo Fernandez）攻入追平球，而馬蒂內茲（Lautaro Martinez）則在傷停補時攻入致勝球。

英格蘭自1966年奪得世界盃冠軍以來，就再也沒有闖進過世界盃決賽。由總教練圖赫爾（ThomasTuchel）率領的這支英格蘭國家隊距離決賽僅一步之遙，但最終再度飲恨。

凱恩接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示：「我們在大部分時間都踢得很好。當我們以1比0領先後，似乎只想守住比分。」但他說：「在這個層級的比賽，光靠這樣是不夠的。所以真的非常難過，非常失望，因為我們一路努力才走到這裡，隊友們已經拼盡全力，無論跑動、汗水、鮮血、淚水，所有的一切。」

他表示：「進球之後，不知道是因為他們投入更多兵力進攻，還是我們無法一對一跟上他們，總之他們一波接著一波地發動攻勢，而我們只能不斷用身體去封堵、試圖守住領先…但到最後，還是不夠。」

凱恩說：「球員們隨時準備應對比賽中的任何情況。當我們取得領先時，我們傳達的訊息是繼續進攻，再爭取一顆進球…但他們連進兩球後，我們試圖重新找到突破口，可惜始終無法重新掌握比賽節奏。」

他表示：「我們在這次世界盃有許多美好時刻，踢了多場精彩比賽，又一次闖進四強。我們一直說已在叩關成功的大門，我們已經很接近了，只差最後關鍵一步，還需要找到那個決勝時刻缺少的拼圖。」凱恩還說：「我真的為所有隊友感到難過，也為整支球隊、教練團以及球迷感到非常遺憾。」