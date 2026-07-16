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世足賽／世界盃英格蘭對決阿根廷敗北飲恨 球迷心情低落

中央社／ 倫敦15日專電
世界盃足球賽4強賽倫敦時間15日晚間由英格蘭對上阿根廷，最終由阿根廷以2比1擊敗英格蘭，英格蘭隊球迷心情低落、難掩失望。中央社
世界盃足球賽4強賽倫敦時間15日晚間由英格蘭對上阿根廷，最終由阿根廷以2比1擊敗英格蘭，英格蘭隊球迷心情低落、難掩失望。中央社

2026世足賽

世界盃足球賽4強賽倫敦時間今晚由英格蘭對上阿根廷，最終由阿根廷以2比1擊敗英格蘭，英格蘭隊球迷心情低落。英國政府原規劃，一旦英格蘭隊奪冠，將宣布決賽後的週五（24日）全國放假，相當於以3天連假的規格慶祝勝利。

英格蘭隊上一次晉級世界盃決賽是1966年，賽事地點就在英格蘭，當年是英格蘭隊第一次、也是迄今唯一一次贏得世界盃冠軍。球迷原盼望，睽違60年後，英格蘭隊將再度抱獎回家。

今年是繼2018年之後，英格蘭隊再度闖入世界盃4強賽，各界寄予厚望。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）原規劃，一旦英格蘭晉級決賽，他將飛往美國，19日現身球場為英格蘭隊加油打氣，賽後則即刻搭乘政府專機趕回倫敦，隨即投入倫敦時間20日一早開始的卸任和政權交接工作，將首相權責正式移交前曼徹斯特市長、執政黨工黨新任黨魁柏南（Andy Burnham）。

然而，英格蘭隊今天在領先進1球後，遲未能突破，最終讓阿根廷逆轉勝，在比賽接近尾聲時，短時間內連進2球。

記者在倫敦一家住宅區內的啤酒吧觀賞賽事直播，現場球迷每當英格蘭隊有得分機會，即興奮歡呼；眼見英格蘭隊進球，球迷們更是大聲鼓譟、激動吶喊。

至於阿根廷隊進球時，酒吧現場清一色英格蘭隊球迷則難掩失望情緒，可聽見有人不時喊話「加油吧，英格蘭」、「英格蘭，振作點」。

對於阿根廷隊球員深感自豪或洋洋得意的樣態、或是電視轉播畫面呈現阿根廷隊球迷喜悅的面容，倫敦酒吧內此起彼落的回應是「去你的」、「滾開」。

當阿根廷隊在賽事接近尾聲時進第1球，有零星英格蘭隊球迷已「不忍直視」，選擇先行離開酒吧。阿根廷隊進第2球後，酒吧現場氛圍明顯低迷，有球迷雙手抱頭、臉埋在掌心，忍不住嘆氣，或者雙手遮眼，盡顯失落。有些人則走出酒吧透氣，獨自抽悶菸或與其他球迷發牢騷。球迷們迴避對媒體多分享心得。

英格蘭隊隊長凱恩（Harry Kane）賽後表示，英格蘭以1比0領先後，基本上專注於「守成」，但這顯然不夠。英格蘭隊未能持續頑強地向對手施壓，終究未能扳回勢頭。

英格蘭隊總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）說，「我們很失望；我們（距離勝利）如此接近，後來的表現卻太保守被動，為對手創造許多得分機會、未能為自己奪回主導權」。

圖赫爾認為，這場是英格蘭隊表現最佳的賽事之一，可惜終究未能跨越終點線。

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