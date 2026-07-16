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世足賽／西班牙團隊戰術再闖世足決賽 國王IG分享喜悅

中央社／ 馬德里15日專電
西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）與王后雷蒂西亞（Reina Letizia）、蕾歐諾兒公主（Princesa Leonor）及蘇菲亞公主（PrincesaSofía）一家人手握手緊張觀賽。歐新社
西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）與王后雷蒂西亞（Reina Letizia）、蕾歐諾兒公主（Princesa Leonor）及蘇菲亞公主（PrincesaSofía）一家人手握手緊張觀賽。歐新社

2026世足賽

西班牙昨晚在世界盃準決賽完美發揮團隊戰術，憑藉教科書等級的傳控與攻防節奏，以2比0完封法國，時隔16年再闖決賽，連國王一家都嗨翻，忍不住在王室IG上分享贏球喜悅。

準決賽前，媒體和賭盤都看好進攻火力強大的法國隊，但是西班牙國家隊「紅衣軍團」（La Roja）卻踢出世界盃開賽以來表現最出色的一戰，將總教練戴拉佛恩特（Luis de la Fuente）堅守「團隊理念」的「足球哲學」發揮得淋漓盡致，為西班牙取得歷史性的勝利。

戴拉佛恩特在賽後接受西班牙國家電視台（TVE）訪問時指出：「今天我們面對的是世界足壇最頂尖的球隊之一，但他們面對的是世界上最優秀的團隊，這就是我們之間的不同。」

戴拉佛恩特以西班牙語的「球隊」（selección）指稱法國國家隊，對比西班牙國家隊則是「團隊」（equipo），一語道破無敵艦隊的戰術靈魂與精神所在。

面對西班牙國家隊成功晉級世界盃決賽，除了球迷在街頭開起派對、球員們在更衣室跳舞慶祝外，就連西班牙王室也欣喜若狂，加入舉國「西班牙式」的歡慶行列。

王室透過官方社群平台IG發表了國王菲利佩六世（Felipe VI）與王后雷蒂西亞（Reina Letizia）、蕾歐諾兒公主（Princesa Leonor）及蘇菲亞公主（PrincesaSofía）一家人手握手緊張觀賽、進球時振臂歡呼以及勝利時感動相擁的影片。

國王也在貼文中感性地向國家隊精神喊話：「你們再次證明了你們為何身為世界頂級強隊之一，現在全國人民都在你們身邊，為冠軍頭銜而戰的時刻來臨了。」「感謝你們讓我們享受了這段旅程。加油！」

面對西班牙全國上下集氣鼓舞，戴拉佛恩特在受訪時表達感謝之情，他強調，球迷的支持是球隊在每場比賽中盡力拚搏的關鍵動力來源，並認為「球隊最大的回報，莫過於為成千上萬的西班牙家庭帶來歡樂」。

戴拉佛恩特表示，「身為西班牙人是我的榮幸，能夠成為連結所有球迷和整個國家的樞紐，也是我的榮幸」，但他不改堅毅性格，在訪問最後認真向球隊與國人喊話：「如果我們持續團結一心，就能獲得重大成就。」

西班牙將於當地時間19日在美國紐約迎戰阿根廷爭冠，國王菲利佩六世已向戴拉佛恩特承諾，屆時將赴現場觀戰為國家隊加油打氣。

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