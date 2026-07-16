世足賽／「澡盆之戰」來了！ 梅西與神童亞馬爾冠軍賽「命運重逢」

2026年世足賽4強賽高潮迭起，衛冕軍阿根廷今天在落後劣勢下，憑藉梅西（Lionel Messi）的兩次關鍵助攻，助費南德茲（Enzo Fernandez）長射破門以及馬丁尼茲（Lautaro Martínez）頭錘進球，以2：1逆轉擊敗「三獅軍團」英格蘭，這場勝利不僅讓阿根廷距離衛冕僅剩一步之遙，更將促成了世界足壇最具詩意的一場夢幻對決，39歲的球王梅西將與19歲的西班牙天才神童亞馬爾（Lamine Yamal）在決賽舞台上演「澡盆之戰」。

這場將在紐澤西舉辦的巔峰對決，不僅是南美與歐洲霸主的強強碰頭，更是兩代巴塞隆納指標球星的命運交織。在決賽交手前，一張塵封多年的照片再度成為焦點，2007年當時年僅20歲、略顯青澀的梅西，在坎普諾球場的更衣室裡，有些手忙腳亂地為一名在塑膠澡盆裡的嬰兒洗澡。這張由攝影師蒙福特（Joan Monfort）為慈善年曆所拍攝的照片，裡頭的嬰兒正是如今名震天下的亞馬爾。

拍下這張足壇史詩級巨照的蒙福特，在2024年接受美聯社採訪時就曾親自說明該張照片的歷史背景，「我們是在聯合國兒童基金會的幫助下製作這本日曆，聯合國兒童基金會在馬塔羅的羅卡豐達社區舉辦了一次抽獎活動，亞馬爾一家就住在那裡。他們報名參加了抽獎，獎品是在諾坎普球場與巴薩球員合影，他們幸運地贏得了抽獎。」

蒙福特也回憶了當時兩人的首次「見面過程」，「亞馬爾遇到梅西的那一刻真是天時地利人和，但過程非常艱難，梅西非常內向害羞。他走進更衣室，發現一個裝滿水的塑膠浴缸裡躺著一個嬰兒。一開始他甚至不知道該怎麼抱亞馬爾。」對於這張照片後續帶來的影響力，蒙福特也直言，「能參與到這樣一件引起轟動的事情中，我感到非常興奮。」

確實當年沒人能想到，這個由聯合國兒童基金會（UNICEF）活動促成的瞬間，會在將近20年後，昇華成世足賽決賽歷史上最動人的傳奇序幕，亞馬爾的父親當年甚至曾感性地在社群上寫到，「這是兩大傳奇的起點。」如今兩人也將在足壇最高舞台上正面交鋒。