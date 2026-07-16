快訊

團膳、事業廚餘擬開放養豬 業者憂設廠趕不上

世足賽／梅西7分鐘內兩度神助攻 阿根廷絕殺英格蘭將與西班牙爭冠

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／梅西未進球但單場2神助攻 金靴獎排名超越姆巴佩有望首度獲獎

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
阿根廷球王梅西有望首度獲金靴獎。 美聯社
阿根廷球王梅西有望首度獲金靴獎。 美聯社

2026世足賽

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）今天在美加墨世足賽4強賽上再度上演神蹟，儘管個人未有進球記錄，但在比賽第85分鐘和傷停補時第2分鐘，分別助攻給費南德茲（Enzo Fernandez）長射破門以及馬丁尼茲（Lautaro Martínez）頭錘進球，不僅幫助阿根廷以2：1絕殺英格蘭晉級冠軍賽，個人也累積8進球、4助攻超越上屆得主法國姆巴佩（Kylian Mbappe），有望拿下個人生涯首座世足賽金靴獎。

今年世足賽金靴獎競爭激烈，不過隨著賽事進入尾聲也逐漸明朗化，在今天的阿根廷與英格蘭之戰賽前，在前一場4強賽出局的法國姆巴佩與梅西雖然同為8進球，但在比較助攻數的情況下，姆巴佩以3助攻領先梅西的2助攻。

而在今天的「英阿大戰」中，英格蘭也對梅西設下重兵看防，讓梅西整場比賽僅有1次射門機會且未能形成射正。但在自身無法攻門的情況下，梅西仍是轉換角色串聯球隊攻勢，在球隊下半場陷入落後的情況下，先是在第85分鐘助攻給費南德茲長射追平，又在傷停補時靠著一記強勁的吊中球送給埋伏在禁區的馬丁尼茲頭錘超前，成為阿根廷逆轉絕殺英格蘭的最大功臣，也獲選為本場比賽最佳球員。

而梅西本場比賽最終也留下2助攻、1射門、11次過人9次成功以及9次傳中3次成功的紀錄，這也讓他本屆賽事累積8進球、4助攻，儘管與姆巴佩進球數相同，但在比較助攻數下，梅西也重新在金靴榜競爭中取得領先位置。

此外，金靴獎排名第3至5名的挪威哈蘭德（Erling Haaland）與今日對手英格蘭貝林漢（Jude Bellingham）、凱恩（Harry Kane）也相繼遭到淘汰後，在阿根廷決賽對手為西班牙的情況下，目前能威脅梅西拿下金靴獎的僅剩下西班牙的奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal），他目前以5進球、1助攻排在金靴獎第7位，再來則是梅西的阿根廷隊友，也是今天頂進絕殺球的馬丁尼茲，以3進球、1助攻排名在第14位，但兩人距離梅西仍有不小的差距，要在冠軍賽「超車」難度相當高。

世足賽 梅西 姆巴佩 世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／梅西7分鐘內兩度神助攻 阿根廷絕殺英格蘭將與西班牙爭冠

世足賽／梅西8球領跑挑戰金靴魔咒 若多人進球數相同怎麼比？

世足賽／金靴爭奪四強爭雄 梅西8球已寫特別紀錄

世足賽／驚險逆轉！對埃及落後兩球起死回生 阿根廷晉級8強梅西哭了

相關新聞

世足賽／梅西7分鐘內兩度神助攻 阿根廷絕殺英格蘭將與西班牙爭冠

衛冕軍阿根廷與「三獅軍團」英格蘭今天在世足賽4強賽狹路相逢，上演相隔24年的經典「英阿對決」，儘管英格蘭在第55分鐘靠著葛登（Anthony Gordon）進球取得領先，但第85分鐘與傷停補時階段阿根廷梅西（Lionel Messi）上演兩度神助攻，分別給費南德茲（Enzo Fernandez）長射破門以及馬丁尼茲（Lautaro Martínez）頭錘進球，幫助阿根廷以2：1絕殺英格蘭，將在決賽與西班牙爭奪冠軍。

世足賽／梅西未進球但單場2神助攻 金靴獎排名超越姆巴佩有望首度獲獎

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）今天在美加墨世足賽4強賽上再度上演神蹟，儘管個人未有進球記錄，但在比賽第85分鐘和傷停補時第2分鐘，分別助攻給費南德茲（Enzo Fernandez）長射破門以及馬丁尼茲（Lautaro Martínez）頭錘進球，不僅幫助阿根廷以2：1絕殺英格蘭晉級冠軍賽，個人也累積8進球、4助攻超越上屆得主法國姆巴佩（Kylian Mbappe），有望拿下個人生涯首座世足賽金靴獎。

世足賽／「澡盆之戰」來了！ 梅西與神童亞馬爾冠軍賽「命運重逢」

2026年世足賽4強賽高潮迭起，衛冕軍阿根廷今天在落後劣勢下，憑藉梅西（Lionel Messi）的兩次關鍵助攻，助費南德茲（Enzo Fernandez）長射破門以及馬丁尼茲（Lautaro Martínez）頭錘進球，以2：1逆轉擊敗「三獅軍團」英格蘭，這場勝利不僅讓阿根廷距離衛冕僅剩一步之遙，更將促成了世界足壇最具詩意的一場夢幻對決，39歲的球王梅西將與19歲的西班牙天才神童亞馬爾（Lamine Yamal）在決賽舞台上演「澡盆之戰」。

世足賽／等了16年！西班牙2：0輾壓法國 闖進決賽

「無敵艦隊」西班牙等了十六年，終於再度搶下世界盃足球賽決賽門票，昨天在四強賽上半場靠十二碼罰球率先破門，下半場後衛波洛攻進第二球，加上門將西蒙神勇演出、後衛庫庫雷利亞防守，限制法國豪華進攻組合，聯手助隊以二比○搶下關鍵勝利，隊史第二度晉級決賽，將挑戰二○一○年捧冠後再次舉起大力神盃。

世足賽／法國主帥質疑裁判 西班牙教頭嗆別找理由

西班牙昨在世足四強賽憑藉強大團隊默契，二比○擊敗奪冠熱門法國，但原本該由鬥牛軍團獨享榮耀的勝利之夜，卻因主審巴頓多次爭議判決，以及法、西兩軍教頭賽後言論交鋒，讓裁判執法品質再度成為熱議焦點。

煮茶論戰／「無敵艦隊」團隊傳控 給傲慢巨星軍團上一課

雖然西班牙從小組賽以來的團隊數據表現略勝一籌，但四強賽開打前，各界預測風向仍偏向實力雄厚的法國，然而這場戰役卻被○比二「完勝」，不僅宣告連續三屆闖進決賽的希望破滅，更印證「無敵艦隊」如何用極致的團隊傳控體系，給傲慢且僵化的巨星軍團上了一堂扎實的戰術課。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。