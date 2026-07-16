世足賽／梅西未進球但單場2神助攻 金靴獎排名超越姆巴佩有望首度獲獎

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）今天在美加墨世足賽4強賽上再度上演神蹟，儘管個人未有進球記錄，但在比賽第85分鐘和傷停補時第2分鐘，分別助攻給費南德茲（Enzo Fernandez）長射破門以及馬丁尼茲（Lautaro Martínez）頭錘進球，不僅幫助阿根廷以2：1絕殺英格蘭晉級冠軍賽，個人也累積8進球、4助攻超越上屆得主法國姆巴佩（Kylian Mbappe），有望拿下個人生涯首座世足賽金靴獎。

今年世足賽金靴獎競爭激烈，不過隨著賽事進入尾聲也逐漸明朗化，在今天的阿根廷與英格蘭之戰賽前，在前一場4強賽出局的法國姆巴佩與梅西雖然同為8進球，但在比較助攻數的情況下，姆巴佩以3助攻領先梅西的2助攻。

而在今天的「英阿大戰」中，英格蘭也對梅西設下重兵看防，讓梅西整場比賽僅有1次射門機會且未能形成射正。但在自身無法攻門的情況下，梅西仍是轉換角色串聯球隊攻勢，在球隊下半場陷入落後的情況下，先是在第85分鐘助攻給費南德茲長射追平，又在傷停補時靠著一記強勁的吊中球送給埋伏在禁區的馬丁尼茲頭錘超前，成為阿根廷逆轉絕殺英格蘭的最大功臣，也獲選為本場比賽最佳球員。

而梅西本場比賽最終也留下2助攻、1射門、11次過人9次成功以及9次傳中3次成功的紀錄，這也讓他本屆賽事累積8進球、4助攻，儘管與姆巴佩進球數相同，但在比較助攻數下，梅西也重新在金靴榜競爭中取得領先位置。

此外，金靴獎排名第3至5名的挪威哈蘭德（Erling Haaland）與今日對手英格蘭貝林漢（Jude Bellingham）、凱恩（Harry Kane）也相繼遭到淘汰後，在阿根廷決賽對手為西班牙的情況下，目前能威脅梅西拿下金靴獎的僅剩下西班牙的奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal），他目前以5進球、1助攻排在金靴獎第7位，再來則是梅西的阿根廷隊友，也是今天頂進絕殺球的馬丁尼茲，以3進球、1助攻排名在第14位，但兩人距離梅西仍有不小的差距，要在冠軍賽「超車」難度相當高。