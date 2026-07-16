快訊

團膳、事業廚餘擬開放養豬 業者憂設廠趕不上

世足賽／梅西7分鐘內兩度神助攻 阿根廷絕殺英格蘭將與西班牙爭冠

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／梅西7分鐘內兩度神助攻 阿根廷絕殺英格蘭將與西班牙爭冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
阿根廷梅西（右）助攻費南德茲（左）踢進追平分。 法新社
阿根廷梅西（右）助攻費南德茲（左）踢進追平分。 法新社

2026世足賽

衛冕軍阿根廷與「三獅軍團」英格蘭今天在世足賽4強賽狹路相逢，上演相隔24年的經典「英阿對決」，儘管英格蘭在第55分鐘靠著葛登（Anthony Gordon）進球取得領先，但第85分鐘與傷停補時階段阿根廷梅西（Lionel Messi）上演兩度神助攻，分別給費南德茲（Enzo Fernandez）長射破門以及馬丁尼茲（Lautaro Martínez）頭錘進球，幫助阿根廷以2：1絕殺英格蘭，將在決賽與西班牙爭奪冠軍。

上半場兩隊宛如築起銅牆鐵壁，展開窒礙難行的防守大戰，開賽第3分鐘英格蘭安德森（Elliot Anderson）就被放倒在地引爆雙方衝突，隨後梅西（Lionel Messi）也在盤球過程中被絆倒，讓阿根廷球員紛紛上前理論，比賽變得火藥味十足。

不過相較於激烈的肢體對抗，兩隊上半場在進攻端卻只有零星火花，英格蘭本屆引以為傲的兇猛火力徹底遭到限制，上半場僅有1次起腳，阿根廷也僅有2次射門，且無一射正。雙方肢體接觸頻繁、煙硝味十足，累計爆發19次犯規並各領一張黃牌，在上半場結束時維持0：0僵局。

易邊再戰後風雲變色，第55分鐘，英格蘭率先打破沉悶僵局，羅傑斯（Morgan Rogers）精準吊中，葛登（Anthony Gordon）埋伏門前機警搶點起腳破網，瞬間撕裂藍白軍團防線，幫助三獅軍團取得1：0領先。這也是阿根廷繼1990年後，隊史第二次在世足賽準決賽陷入落後局勢。

在落後的情況下，阿根廷也多次展開反擊攻勢，第69、76分鐘，替補上陣的岡薩雷斯（Nico Gonzalez）與麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）接連在禁區內頭錘攻門，但都被英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）撲救化解失分危機。

阿根廷費南德茲長射破門，踢進追平分。 美聯社
阿根廷費南德茲長射破門，踢進追平分。 美聯社

眼看正規賽時間即將結束，第85分鐘阿根廷終於突破困境，角球開出後梅西將球傳給禁區外的費南德茲（Enzo Fernandez），在無人防守情況下費南德茲也選擇起腳長射，並成功突破皮克福德的銅牆鐵壁，幫助阿根廷扳平戰局。

傷停補時第2分鐘，阿根廷攻勢再起，儘管麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）的射門踢中門柱，但梅西拿回球後精準吊中給門前的馬丁尼茲（Lautaro Martínez）頭錘破門，阿根廷短短7分鐘內靠著梅西兩度助攻連進兩球，最終以2：1絕殺英格蘭，隊史第7度挺進到世足賽決賽，距離連霸也僅差最後1勝。

世足賽 西班牙 梅西 世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／葛登第55分鐘率先破門 英格蘭1：0領先阿根廷

世足賽／維德角兩度扳平仍不夠 梅西進球+關鍵角球阿根廷驚險晉級

世足賽／梅西連續進球中斷 阿根廷「又苦戰」勝瑞士

世足攻略／英格蘭準決賽強碰宿敵阿根廷 延長、PK大戰恐成終極舞台

相關新聞

世足賽／梅西7分鐘內兩度神助攻 阿根廷絕殺英格蘭將與西班牙爭冠

衛冕軍阿根廷與「三獅軍團」英格蘭今天在世足賽4強賽狹路相逢，上演相隔24年的經典「英阿對決」，儘管英格蘭在第55分鐘靠著葛登（Anthony Gordon）進球取得領先，但第85分鐘與傷停補時階段阿根廷梅西（Lionel Messi）上演兩度神助攻，分別給費南德茲（Enzo Fernandez）長射破門以及馬丁尼茲（Lautaro Martínez）頭錘進球，幫助阿根廷以2：1絕殺英格蘭，將在決賽與西班牙爭奪冠軍。

世足賽／梅西未進球但單場2神助攻 金靴獎排名超越姆巴佩有望首度獲獎

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）今天在美加墨世足賽4強賽上再度上演神蹟，儘管個人未有進球記錄，但在比賽第85分鐘和傷停補時第2分鐘，分別助攻給費南德茲（Enzo Fernandez）長射破門以及馬丁尼茲（Lautaro Martínez）頭錘進球，不僅幫助阿根廷以2：1絕殺英格蘭晉級冠軍賽，個人也累積8進球、4助攻超越上屆得主法國姆巴佩（Kylian Mbappe），有望拿下個人生涯首座世足賽金靴獎。

世足賽／「澡盆之戰」來了！ 梅西與神童亞馬爾冠軍賽「命運重逢」

2026年世足賽4強賽高潮迭起，衛冕軍阿根廷今天在落後劣勢下，憑藉梅西（Lionel Messi）的兩次關鍵助攻，助費南德茲（Enzo Fernandez）長射破門以及馬丁尼茲（Lautaro Martínez）頭錘進球，以2：1逆轉擊敗「三獅軍團」英格蘭，這場勝利不僅讓阿根廷距離衛冕僅剩一步之遙，更將促成了世界足壇最具詩意的一場夢幻對決，39歲的球王梅西將與19歲的西班牙天才神童亞馬爾（Lamine Yamal）在決賽舞台上演「澡盆之戰」。

世足賽／等了16年！西班牙2：0輾壓法國 闖進決賽

「無敵艦隊」西班牙等了十六年，終於再度搶下世界盃足球賽決賽門票，昨天在四強賽上半場靠十二碼罰球率先破門，下半場後衛波洛攻進第二球，加上門將西蒙神勇演出、後衛庫庫雷利亞防守，限制法國豪華進攻組合，聯手助隊以二比○搶下關鍵勝利，隊史第二度晉級決賽，將挑戰二○一○年捧冠後再次舉起大力神盃。

世足賽／法國主帥質疑裁判 西班牙教頭嗆別找理由

西班牙昨在世足四強賽憑藉強大團隊默契，二比○擊敗奪冠熱門法國，但原本該由鬥牛軍團獨享榮耀的勝利之夜，卻因主審巴頓多次爭議判決，以及法、西兩軍教頭賽後言論交鋒，讓裁判執法品質再度成為熱議焦點。

煮茶論戰／「無敵艦隊」團隊傳控 給傲慢巨星軍團上一課

雖然西班牙從小組賽以來的團隊數據表現略勝一籌，但四強賽開打前，各界預測風向仍偏向實力雄厚的法國，然而這場戰役卻被○比二「完勝」，不僅宣告連續三屆闖進決賽的希望破滅，更印證「無敵艦隊」如何用極致的團隊傳控體系，給傲慢且僵化的巨星軍團上了一堂扎實的戰術課。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。