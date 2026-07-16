世足賽／梅西7分鐘內兩度神助攻 阿根廷絕殺英格蘭將與西班牙爭冠

衛冕軍阿根廷與「三獅軍團」英格蘭今天在世足賽4強賽狹路相逢，上演相隔24年的經典「英阿對決」，儘管英格蘭在第55分鐘靠著葛登（Anthony Gordon）進球取得領先，但第85分鐘與傷停補時階段阿根廷梅西（Lionel Messi）上演兩度神助攻，分別給費南德茲（Enzo Fernandez）長射破門以及馬丁尼茲（Lautaro Martínez）頭錘進球，幫助阿根廷以2：1絕殺英格蘭，將在決賽與西班牙爭奪冠軍。

上半場兩隊宛如築起銅牆鐵壁，展開窒礙難行的防守大戰，開賽第3分鐘英格蘭安德森（Elliot Anderson）就被放倒在地引爆雙方衝突，隨後梅西（Lionel Messi）也在盤球過程中被絆倒，讓阿根廷球員紛紛上前理論，比賽變得火藥味十足。

不過相較於激烈的肢體對抗，兩隊上半場在進攻端卻只有零星火花，英格蘭本屆引以為傲的兇猛火力徹底遭到限制，上半場僅有1次起腳，阿根廷也僅有2次射門，且無一射正。雙方肢體接觸頻繁、煙硝味十足，累計爆發19次犯規並各領一張黃牌，在上半場結束時維持0：0僵局。

易邊再戰後風雲變色，第55分鐘，英格蘭率先打破沉悶僵局，羅傑斯（Morgan Rogers）精準吊中，葛登（Anthony Gordon）埋伏門前機警搶點起腳破網，瞬間撕裂藍白軍團防線，幫助三獅軍團取得1：0領先。這也是阿根廷繼1990年後，隊史第二次在世足賽準決賽陷入落後局勢。

在落後的情況下，阿根廷也多次展開反擊攻勢，第69、76分鐘，替補上陣的岡薩雷斯（Nico Gonzalez）與麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）接連在禁區內頭錘攻門，但都被英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）撲救化解失分危機。

阿根廷費南德茲長射破門，踢進追平分。 美聯社

眼看正規賽時間即將結束，第85分鐘阿根廷終於突破困境，角球開出後梅西將球傳給禁區外的費南德茲（Enzo Fernandez），在無人防守情況下費南德茲也選擇起腳長射，並成功突破皮克福德的銅牆鐵壁，幫助阿根廷扳平戰局。

傷停補時第2分鐘，阿根廷攻勢再起，儘管麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）的射門踢中門柱，但梅西拿回球後精準吊中給門前的馬丁尼茲（Lautaro Martínez）頭錘破門，阿根廷短短7分鐘內靠著梅西兩度助攻連進兩球，最終以2：1絕殺英格蘭，隊史第7度挺進到世足賽決賽，距離連霸也僅差最後1勝。