世足賽／法國主帥質疑裁判 西班牙教頭嗆別找理由

西班牙昨在世足四強賽憑藉強大團隊默契，二比○擊敗奪冠熱門法國，但原本該由鬥牛軍團獨享榮耀的勝利之夜，卻因主審巴頓多次爭議判決，以及法、西兩軍教頭賽後言論交鋒，讓裁判執法品質再度成為熱議焦點。

巴頓在開賽不久就發生忘記攜帶泡沫噴霧的低級失誤，隨後判罰尺度更顯得前後反覆，不僅引起兩隊不滿，也在社群平台掀起熱烈討論；由於他在小組賽強硬要求日本中場中村敬斗離場整理球襪，四強賽再度出現爭議，被外界批評搶走比賽焦點。

法國總教德尚賽後公開質疑巴頓的執法能力，強調自己並非輸球找藉口，而是對整場比賽的執法尺度感到失望，甚至當眾反問：「這位裁判真的具備執法世足賽四強賽的能力嗎？」

輸球對手指控裁判，西班牙教頭德拉富恩特直言，球隊戰績或結果不如預期時，往往會把責任推給外在因素，試圖尋找理由；他一針見血指出，若判罰出現瑕疵，絕非單方面偏袒，「我們同樣被取消一個進球，還有好幾次極為接近的越位判罰，裁判執法若有影響，絕對是雙方都受到波及，不是只針對某一方」。

相較於糾結裁判，德拉富恩特更自豪於子弟兵的戰術執行力；他表示，只要堅持做自己，發揮團隊高度的凝聚力，西班牙的侵略性踢法絕對能撕裂任何防線，也期盼包括裁判與助理裁判技術在內，所有賽事參與者都能一天比一天進步。