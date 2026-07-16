世足賽／「非常失望」 姆巴佩坦言球隊技不如人

前兩次踢世界盃都登上決賽舞台，法國當家球星姆巴佩昨在四強賽踢到鐵板，進攻遭到西班牙限制下無法破網，未能締造連三屆賽事闖進決賽紀錄，賽後坦言球隊技不如人，「這讓人非常失望，我們沒有具備進入決賽的條件，身為隊長必須承擔責任。」

廿七歲的姆巴佩在二○一八年世界盃處女秀就嚐到奪冠滋味，二○二二年世界盃助隊再闖決賽，並以單屆八球奪下金靴獎；他在本屆賽事前六場轟下八球，金靴爭奪戰和阿根廷「獅王」梅西並列領先，但昨天不但進球數停滯，比賽尾聲還因衝撞西班牙門將西蒙領到黃牌。

整場比賽未能突破西班牙防線，姆巴佩對總教練德尚的執教方式和戰術有些質疑，讓西班牙中場魯伊斯、羅德里掌控局勢，「球隊在逼搶方面缺乏溝通，我認為應該採取人盯人逼搶，迫使對手跟上我們的節奏。」

法國挑戰隊史第三座世界盃冠軍失利，姆巴佩坦言團隊沒能踢出理想內容，技術、戰術層面都有瑕疵，反觀西班牙漂亮執行比賽計畫，展現控制球權和節奏的特色；他表示，西班牙控制比賽的能力更好，法國技術太粗糙，無法破壞對方的節奏，明明能對他們造成傷害卻沒能做到。

德國、巴西曾在世界盃締造連三屆晉級決賽紀錄，法國未能成為史上第三隊，德尚從二○一二年開始執掌國家隊兵符，將在十九日進行的季軍戰最後一次領軍，法國傳奇球星席丹將接下他的職務。