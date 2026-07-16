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世足賽／等了16年！西班牙2：0輾壓法國 闖進決賽

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
亞馬爾（左）、姆巴佩（右）在世足賽四強賽激烈對抗。法新社
亞馬爾（左）、姆巴佩（右）在世足賽四強賽激烈對抗。法新社

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「無敵艦隊」西班牙等了十六年，終於再度搶下世界盃足球賽決賽門票，昨天在四強賽上半場靠十二碼罰球率先破門，下半場後衛波洛攻進第二球，加上門將西蒙神勇演出、後衛庫庫雷利亞防守，限制法國豪華進攻組合，聯手助隊以二比○搶下關鍵勝利，隊史第二度晉級決賽，將挑戰二○一○年捧冠後再次舉起大力神盃。

剛滿十九歲的西班牙超級新星亞馬爾，昨雖未進球卻是獲勝功臣，上半場在禁區遭法國迪尼踢到大腿，讓西班牙開賽第廿二分鐘獲得十二碼罰球機會，奧亞爾薩巴爾順利踢進取得一比○領先，也是法國在本屆賽事首次落後對手。

下半場西班牙再發動攻勢，波洛第五十八分鐘攻破球門，擴大領先局面；法國全力反攻都被西蒙瓦解，前六場比賽合計攻進十三球、助攻十次的姆巴佩、登貝萊、奧利斯，在這場關鍵戰役只出現五次射門，法國吞下本屆第一場完封敗。

西班牙從二○二四年歐國盃四強賽、去年歐國聯四強賽到今年世界盃，連續三年國際大賽都擊敗法國，團隊更締造連卅七戰不敗成績，追平義大利二○一八到二一年締造的歐洲球隊在男子國際賽紀錄，總教練德拉富恩特大讚全隊狀態達到巔峰，絕對是最佳球隊。

留著蓬鬆長髮的庫庫雷利亞，造型和二○一○年世界盃首冠成員、西班牙傳奇後衛普約爾相似，他提到長髮是為了讓媽媽一眼認出自己；育有三個小孩的他還透露，長子馬特奧是自閉症兒童，目前已接受治療，家庭狀況改變了人生排序，轉換球隊都會以孩子考量為出發點，願意分享這段經歷是希望有類似遭遇的家庭也能獲得力量。

亞馬爾堪稱西班牙福星，目前在歐洲盃、世界盃先發出賽十二場全勝，個人對戰姆巴佩更取得淘汰賽六連勝，成為這位重量級球星的「另類剋星」。

西班牙門將西蒙（右）擁抱後衛庫庫雷利亞（左）慶祝挺進決賽。路透
西班牙門將西蒙（右）擁抱後衛庫庫雷利亞（左）慶祝挺進決賽。路透

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