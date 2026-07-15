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世足賽／「梅西幸運符」執法英阿4強戰！5度吹判全勝 英媒憂：對阿根廷有利？

聯合新聞網／ 綜合報導
世界盃4強賽將由英格蘭與阿根廷正面交鋒。圖為阿根廷球王梅西。美聯社
世界盃4強賽將由英格蘭與阿根廷正面交鋒。圖為阿根廷球王梅西。美聯社

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世界盃4強賽將由英格蘭與阿根廷正面交鋒，備受矚目的比賽將由美國籍主裁判伊斯梅爾．埃爾法特（Ismail Elfath）執法。然而，這項裁判安排賽前便掀起討論，英媒《BBC》更以「梅西的幸運符？」為題報導，指出凡是埃爾法特參與執法、梅西（Lionel Messi）所屬球隊至今從未輸球，也讓部分英格蘭球迷擔心，這次吹判可能對阿根廷較為有利。

根據多家外媒統計，只要埃爾法特以主裁判、第四官員等任何身分參與執法，梅西所屬球隊累計5戰全勝。其中最受矚目的，就是2022年卡達世界盃決賽，當時埃爾法特擔任第四官員，阿根廷歷經3比3激戰後，最終在PK大戰擊敗法國，成功捧起大力神盃。

2023年夏天，梅西加盟美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際（Inter Miami），同年首屆聯盟盃（Leagues Cup）決賽也由埃爾法特擔任主裁判，最終邁阿密國際同樣在PK大戰擊敗納許維爾SC（Nashville SC），替梅西拿下加盟球隊後的首座冠軍獎盃，也讓外界更加關注這項巧合。

44歲的埃爾法特出生於摩洛哥，18歲取得美國國籍，2012年起執法MLS賽事，並曾兩度獲選MLS年度最佳裁判。本屆世界盃，他已執法日本對荷蘭、西班牙對烏拉圭兩場小組賽，以及挪威在16強爆冷淘汰巴西的比賽，累積不少國際大賽執法經驗。

巴西前鋒馬修斯・庫尼亞在出戰2026年世界盃16強賽巴西對挪威之戰時，與美國籍主裁判伊斯梅爾・埃爾法特發生爭執。 法新社
巴西前鋒馬修斯・庫尼亞在出戰2026年世界盃16強賽巴西對挪威之戰時，與美國籍主裁判伊斯梅爾・埃爾法特發生爭執。 法新社

不過，由於阿根廷本屆世界盃在對陣埃及、瑞士時都曾因判決引發爭議，外界一度質疑裁判尺度對阿根廷有利。如今埃爾法特再度獲派執法英阿4強戰，也讓部分英格蘭球迷反彈，甚至有人質疑，這項安排可能是在幫助梅西挑戰再次奪下世界盃冠軍。

英格蘭與阿根廷4強戰結果，將決定誰能取得決賽門票，勝隊將與西班牙爭奪本屆世界盃冠軍。而埃爾法特是否會延續「梅西不敗」的執法巧合，也成為賽前另一個備受關注的話題。

裁判伊斯梅爾．埃爾法特（Ismail Elfath）執法2026年世界盃16強賽巴西對挪威之戰。（美聯社） 美聯社
裁判伊斯梅爾．埃爾法特（Ismail Elfath）執法2026年世界盃16強賽巴西對挪威之戰。（美聯社） 美聯社

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