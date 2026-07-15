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世足賽／5年前神預言再被翻出！2026冠軍劇本差1步 ESPN轉發：真會發生？

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世足賽／梅西平均跑速等於「50歲中年人散步」 英格蘭傳奇點出阿根廷弱點

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西（Lionel Messi）。 美聯社
梅西（Lionel Messi）。 美聯社

2026世足賽

現年39歲的阿根廷球王梅西（Lionel Messi）寶刀未老，本屆已踢進8球，有望爭取金靴王。根據數據統計，梅西本屆比賽平均跑動時速僅4.3公里，相當於一位50歲中年人走路的速率。

梅西仍是阿根廷進攻主軸，本屆已踢進8球、助攻2球。根據數據統計，梅西本屆平均跑動時速僅4.3公里，梅西大部分時間都在走路。走路佔整個世界盃移動總量的63%，遠高於其他任何非守門員球員。梅西還有25%時間只站在原地，8.6%的時間會跑起來，遠低於賽事平均的23%。

《泰晤士報》指出，這些數據不是在批評梅西，而是展現他的足球智慧，這是他第6次出征世足賽，本屆開踢前不到3周，還受過腿筋傷勢困擾。梅西精心節省所剩不多的體能，用在最致命瞬間，梅西3、4碼超短距離爆發力仍然犀利，能讓他瞬間甩開防守。

阿根廷即將在4強賽與英格蘭交手，英格蘭傳奇球星魯尼（Wayne Rooney）分析，「他（梅西）可能成為阿根廷防守端的弱點，他不會回防，但就像貝林漢（Jude Bellingham）一樣，他關鍵時刻有優異表現。梅西厲害的地方是決策能力，關鍵時刻會站出來，做出正確的決定。盯防梅西需要很高的專注力和團隊溝通，必須和隊友溝通，去補一些平常不會去的位置。」

世足戰報 2026美加墨世足 梅西 阿根廷 英格蘭

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