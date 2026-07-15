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世足賽／FIFA主席涉巴洛根紅牌案 國際奧會接投訴控違規

中央社／ 洛桑14日綜合外電報導
FIFA主席英凡提諾(左)涉美國隊巴洛根紅牌案 ，國際奧會接投訴控違規。 美聯社
FIFA主席英凡提諾(左)涉美國隊巴洛根紅牌案 ，國際奧會接投訴控違規。 美聯社

2026世足賽

國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）收到一項申訴，指控國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾為支持美國總統川普，屢次違反政治中立規定。

路透社報導，非營利組織兼倡議團體FairSquare請求國際奧會調查多起事件，包括英凡提諾（Gianni Infantino）可能涉及暫緩執行美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）一場停賽處分，讓他得以在7月6日對陣比利時的世界盃16強賽為美國出賽。

英凡提諾承認曾接到川普來電，川普公開遊說讓巴洛根上場，但這位國際足總主席表示，他並未干預決策程序。

巴洛根最終上場，但美國國家隊終場仍以1比4遭比利時淘汰。他在7月1日比賽的第64分鐘，因為對波士尼亞與赫塞哥維納球員穆哈雷莫維奇（TarikMuharemovic）犯規，直接被判紅牌下場。美國隨後在這場32強賽以10人應戰，最終以2比0勝出，巴洛根遭禁賽一場。

紅牌或禁賽處分無法提出上訴。然而，國際足總於7月5日在官網發布訊息，解釋如何在此案中適用相關規定，但未進一步說明，內容如下：「依據紀律準則第27條規定，對美國球員巴洛根自動執行的停賽處分將暫緩執行，緩刑期一年。」

川普在美國對比利時的比賽當天表示：「我只要求進行重新審查，因為我不覺得這是犯規。而且，你知道，我很擅長這種事。我不認為這是犯規。我覺得這只是兩名很優秀的運動員撞在一起，然後糾纏在一塊。」

川普說：「我認為他們做了非常明智的決定。我覺得裁判的判決很糟糕，卻沒有人談論這件事。他們談起那張紅牌時都覺得沒什麼，沒有人討論裁判出示紅牌的判決。」

英凡提諾透過國際足總官網發布聲明表示，國際足總的司法委員會是自主運作。聲明指出：「他們的獨立性對足球公信力與誠信至關重要，這一點必須始終受到尊重。」

FairSquare在申訴中質疑英凡提諾的公信力與誠信，英凡提諾也在2020年成為國際奧會委員。FairSquare表示，他「有義務遵守奧林匹克憲章（OlympicCharter）與國際奧會倫理守則（Code of Ethics）關於政治中立性的嚴格規定」，並補充表示，國際奧會可以驅逐未履行這些義務的成員。

FairSquare在官網表示：「正如FairSquare在申訴書中所述，有令人信服的證據顯示，英凡提諾透過公開發言或其他清楚表達支持美國總統的行為，5度明顯違反國際奧會關於政治中立的規定。」

申訴書提到的一項「嚴重違規行為」是巴洛根事件，英凡提諾可能屈服於川普的壓力。FairSquare寫道，另一項是英凡提諾宣傳2026年世界盃國際足總球迷網站，這個網站「似乎是與總統川普有關的實體所發起的數據蒐集活動的一部分」。

另一個涉嫌違反規定的事件是，英凡提諾2025年1月出席與川普總統就職典禮有關的活動後，在他的Instagram帳號上發布表達支持的貼文。

英凡提諾也在2025年10月公開支持川普角逐諾貝爾獎，並在11月發表更多支持川普的言論。去年12月，英凡提諾在甘迺迪中心（Kennedy Center）舉辦的世界盃抽籤儀式上，頒發了首屆國際足總和平獎（FIFAPeace Prize）給川普。

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