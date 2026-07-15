世足賽／5年前神預言再被翻出！2026冠軍劇本差1步 ESPN轉發：真會發生？

2026美加墨世界盃進入最後衝刺階段，一則沉寂5年的社群貼文近日意外爆紅，被球迷封為「神預言」。有網友早在2021年就在X平台寫下：「阿根廷剛在2026世界盃決賽以3比2擊敗西班牙。」如今隨著賽事發展，西班牙已成功挺進決賽，而這則貼文距離完全成真只差阿根廷闖過下一關，引發全球球迷熱烈討論，連《ESPN FC》也忍不住轉發並寫下：「Could it happen...?（真的有可能發生嗎？）」。

這篇貼文最初由網友「dilemma」於2021年7月發布，內容簡短直指「Argentina just beat Spain at the 2026 World Cup final, 3-2（阿根廷剛在2026世界盃決賽以3比2擊敗西班牙）」。當時看似只是球迷幻想的留言，沒想到5年後隨著世界盃劇情推進，西班牙一路闖進決賽，讓不少網友重新挖出這段文字朝聖，紛紛留言驚呼「難道真的來自未來？」、「預言正在一步步發生」。

目前這場「神預言」距離兌現僅剩最後關鍵。阿根廷必須先在4強賽擊敗英格蘭，才能取得與西班牙在決賽碰面的資格。若阿根廷最終晉級並在決賽以3比2取勝，這篇5年前的貼文將從社群玩笑變成震撼全球足球圈的經典巧合。阿根廷球迷期待「預言劇本」繼續推進，英格蘭則將力拚成為阻止這場足球奇蹟發生的一方。

根據報導，梅西表示：「我幾乎和所有隊伍交過手，只差英格蘭，能與如此強隊對戰很特別，尤其又是在世界盃4強這樣的舞台。」兩隊上次強碰是在2005年11月友誼賽，當時英格蘭以3比2險勝，歐文（Michael Owen）梅開二度建功。當年18歲的梅西在3個月前首披國家隊戰袍登場，不過他沒有在與英格蘭的友誼賽中上場。

英格蘭隊教頭圖赫爾（Thomas Tuchel）則在賽前記者會上拋出戰術震撼彈，透露自己正認真考慮採取「老派的貼身盯防」來限制這位球王。