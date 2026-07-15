世足賽／西班牙勝法國創多項驚人成就 卻觸發決賽「魔咒」

西班牙在世足賽4強以2：0擊敗法國，無敵艦隊憑藉優異的節奏掌控力和強大防線，成為本世紀第4支晉級決賽前，沒有落後過的球隊，不過卻也觸發魔咒。

西班牙在國際賽已經連37場不敗，追平義大利的歐洲球隊最長不敗紀錄。西班牙也成為首支國際賽拿下淘汰賽8連勝的歐洲球隊。

本屆西班牙只有8強對比利時被攻進1球，根據統計，西班牙是世界盃史上第一支，單屆賽事完封對手6場的球隊。

美國媒體《The Athletic》指出，西班牙是本世紀第4支「晉級決賽前沒落後過的球隊」，然而這卻是魔咒，前3支達成此紀錄的球隊，最終都無法在決賽「常規90分鐘內取勝」。

2002年德國在常規時間以0：2不敵巴西。2006年義大利在常規時間與法國平手，最終靠PK大戰奪冠。2014年阿根廷在常規時間與德國平手，最終在延長賽被絕殺，無緣冠軍。