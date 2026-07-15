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世足賽／西班牙闖進冠軍賽 馬德里球迷興奮狂歡到深夜

中央社／ 馬德里14日專電
西班牙在世界盃準決賽以2比0完封法國，時隔16年再闖決賽，馬德里球迷聚集河畔與街頭徹夜狂歡，期待球隊再度捧回世界盃。 路透
西班牙在世界盃準決賽以2比0完封法國，時隔16年再闖決賽，馬德里球迷聚集河畔與街頭徹夜狂歡，期待球隊再度捧回世界盃。 路透

2026世足賽

西班牙今晚在世界盃足球賽準決賽以2比0完封法國，睽違16年重返世界盃決賽，首都馬德里嗨到爆，河畔有樂隊上陣，球迷圍聚舞動興奮到模糊，鼓樂喧天一路狂歡慶祝到深夜。

「紅衣軍團」（La Roja）西班牙今晚在世界盃準決賽面對擁有強大進攻火力的奪冠熱門法國時，靠著穩固的控球與防守以及精準的團隊配合，以2比0獲勝，時隔16年後再度取得世界盃決賽門票。

由於日前4強賽時，首都馬德里市中心只設有1座巨型螢幕，位置有限，許多民眾抱怨排不進去；為讓更多球迷能一同觀看準決賽、替國家隊加油，市政府特地在馬德里河畔公園架起2座巨型螢幕。

出於安全考量，現場仍有人數控管，許多進不去觀賽區的民眾只能隔河觀戰，但距離也無法稍減西班牙球迷的熱情，河兩岸都士氣高昂，有球迷幫民眾在臉上彩繪國旗，連販賣啤酒的小販都充滿活力。

當前鋒奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）在上半場罰球得分後，球迷吃下定心丸，情緒隨著比賽進行越來越亢奮，一路鼓掌呼聲、唱歌跳舞。

賽事終了確定晉級決賽時，現場歡聲雷動，許多球迷與身邊的伴侶和朋友互相擁抱，有人流下感動的淚水，有人興奮高喊「西班牙萬歲」（Viva España）。

此時，河畔公園不知從哪兒冒出了一組樂隊，擊鼓奏樂，大批球迷們不分男女老少，隨著熱鬧的鼓點和高亢的喇叭圍聚狂舞，就地開起慶祝派對，跳到午夜還捨不得離場。

一群年輕球迷在西班牙贏球後向中央社表示，他們篤定這週日的冠軍戰，西班牙國家隊能在球衣繡上第2顆星，「不論對上誰，英格蘭也好、阿根廷也好、這兩國加總也好，對誰都一樣，此刻的我們都會贏！」

不少球迷受訪時都「興奮到模糊」，有民眾拒絕記者訪問，原因是「開心到說不出話來了」。

另一組女球迷在高舉國旗狂舞後告訴中央社，她們對國家隊感到非常驕傲，「贏了冠軍戰會更驕傲，但就算輸了，也一樣會為他們能走到這麼遠而驕傲。」

當記者問到今晚要怎麼慶祝時，她們高聲回說：「我們是西班牙人啊，當然是去喝一杯囉。」

走出河畔公園，馬德里街頭往來的車輛，紛紛搖下車窗揮舞國旗、高鳴喇叭，與路人共同慶祝西班牙踢進決賽，距離隊史第2座世界盃冠軍僅剩一戰之遙。

這是西班牙繼2010年南非世界盃首度挺進決賽並奪冠後，再度闖進決賽，接下來將於當地時間19日迎戰阿根廷與英格蘭準決賽的勝隊。不論將與哪一隊對決，西班牙球迷們都信念堅強，有信心國家隊能在16年後，再度舉起世界盃冠軍寶座。

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