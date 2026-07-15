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世足賽／封鎖法蘭西最鋒利的劍！西班牙捲髮後衛神似普約爾、酷的夢
法國坐擁姆巴佩（Kylian Mbappé）、登貝萊（Ousmane Dembélé）和奧利塞（Michael Olise）豪華進攻組合，卻在4強賽慘遭西班牙封鎖，西班牙後防大將庫庫雷利亞（Marc Cucurella）成致勝大功臣，被外國球迷封為「新版普約爾（Carles Puyol）」，台灣球迷則發現他長得像法國YouTuber「酷的夢」。
庫庫雷利亞頂著蓬鬆長捲髮，讓老球迷想起西班牙傳奇後衛普約爾，今天普約爾也在觀眾席見證後輩贏下這場重大勝利。
庫庫雷利亞本場面對法蘭西最鋒利的劍，創下0次被過人的優異數據。庫庫雷利亞賽後表示，「我們從第一分鐘就展現出比法國更強的實力，我們掌控比賽，創造出機會，並展現真正的特質。」
前西班牙隊長拉莫斯（Sergio Ramos）也封庫庫雷利亞是本場最大功臣，「雖然不太主流，但庫庫雷利亞是我在本屆世界盃中看下來，表現最好的西班牙球員。他的能量、速度、鏟球、防守能力，什麼都有，只是大家還不夠肯定他。」
社群平台Ｘ上眾多網友稱讚庫庫雷利亞統治級的防守表現，並封他是新版普約爾，兩人都留著蓬鬆長捲髮，擔任西班牙後防核心。另外，還有台灣網友發現，庫庫雷利亞長得像法國籍台灣YouTuber「酷的夢」，引發熱議。
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