世足賽／對陣姆巴佩6連勝！19歲亞馬爾沒進球仍成法國剋星

才剛過19歲生日的西班牙超級新星亞馬爾（Lamine Yamal），兩年前歐洲國家盃四強賽對法國轟進「世界波」聲名大噪，今天戰場轉換到世界盃，他雖沒有進球卻是球隊2：0擊敗法國闖進決賽的功臣，也讓他世界盃處女秀就能登上決賽舞台。

上半場法國迪尼（Lucas Digne）清球時沒注意到右側亞馬爾（Lamine Yamal），起腳直接踢中亞馬爾大腿，明顯的犯規讓西班牙獲得十二碼罰球機會，奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）操刀破網讓西班牙取得領先，也讓法國本屆賽事首度落後。

亞馬爾也堪稱西班牙國家隊的「福星」，目前歐洲盃、世界盃先發出賽12場比賽，西班牙戰績是完美的全勝，個人職業生涯11次對戰法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）取得9勝，且在單場淘汰賽是對戰6連勝，成姆巴佩「剋星」。

亞馬爾本屆只有一顆進球，但是球隊本戰取得領先的功臣之一，今天沒有接受訪問的亞馬爾賽前一天就曾提到，不論如何都會竭盡全力，為球隊做到最好，「當你傾盡所有，並且知道這是人們對你的期望時，你就不會感到壓力。」

奧亞爾薩巴爾也說，團隊目標一致，清楚什麼才是對球隊最重要的事情，「最終我們努力將每個人擁有的、能為團隊貢獻的東西都供給球隊。」