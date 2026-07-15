世足賽／法主帥質疑裁判水準 西班牙教頭回應：不如預期時總會找理由

在剛結束的世足賽4強「強強對決」中，西班牙展現強大團隊默契，最終以2：0完勝奪冠熱門法國，昂首挺進決賽。然而這場原本該純粹享受勝利喜悅的夜晚，卻因法國主帥德尚（Didier Deschamps）賽後公開質疑裁判的專業性，甚至反問「這是否達到世足賽4強水準」，而在會後記者會上點燃了另一場唇槍舌戰。

面對輸球對手的指控，西班牙教頭德拉富恩特（Luis de la Fuente）在賽後受訪時，展現出他一貫儒雅卻強硬的態度。德拉富恩特直言，在球隊戰績或結果不如預期時，人們往往會慣性地將責任推給外在因素，試圖「尋找理由」。

「我們過去也經歷過因裁判判罰而陷入苦戰的艱難時刻。」德拉富恩特不避諱地提起，此役中確實有部分階段的判罰尺度顯得有些寬鬆。但他隨即一針見血地指出，若真如德尚所言裁判執法有所瑕疵，那也絕非單方面偏袒，「我們同樣被取消了一個進球，還有好幾次極為接近的越位判罰。裁判的判罰若有影響，絕對是雙方都受到了波及，我不認為是只針對某一方不利的情況。」

西班牙教頭德拉富恩特。 路透

談到這場完勝，德拉富恩特更自豪於子弟兵的戰術執行力。他透露，賽前就深知只要「堅持做自己」，發揮團隊高度的凝聚力，不斷向前的侵略性踢法絕對能撕裂高盧雄雞的防線，「我們是一支真正的球隊，而一支真正的團隊是不可阻擋的。」

德拉富恩特強調，相較於糾結裁判，他更希望將注意力集中在足球本身，並期盼包括裁判、VAR技術在內的所有賽事參與者，都能隨着比賽一天比一天進步。