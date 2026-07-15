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世足賽／被拿來和席丹比較的奧利塞過譽？法國記者痛批：廚房都進不去
法國在世足賽4強戰遭西班牙完全壓制，以0：2輸球。法國知名體育記者里奧洛（Daniel Riolo）點名球星奧利塞（Michael Olise）：「連廚房都進不去。」
奧利塞效力德甲拜仁慕尼黑，與姆巴佩（Kylian Mbappe）和登貝萊（Ousmane Dembele）被視為本屆最恐怖的進攻組合，賽前奧利塞以5助攻暫居本屆助攻王，沒想到遭遇西班牙鋼鐵防線和恐怖的節奏掌控，奧利塞一籌莫展。
法國知名體育記者里奧洛在節目上痛批，「我們所有人都被迷惑了。奧利塞和姆巴佩，被說是法國隊史前所未見的最強組合。奧利塞甚至被拿來和席丹（Zidane）和普拉蒂尼（Michel Platini）討論，但他其實連廚房都進不去。」
里奧洛接著分析，「他（奧利塞）本屆開始以來做到的那些事，是因為他有空間、有舒適度。他有舒服的環境可以傳球、可以組織，但只要中場壓力變大，對手更快逼近他，我們就再次發現，現代足球10號球員已經很難存在了。」
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