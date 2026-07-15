快訊

學前燒錢／公幼不教注音、英語 反而加劇階級落差？

整張臉都變形！瑞安航空乘客頭手被吸出窗外 妻緊抓夫雙腿：要死一起死

賴子弟兵台南初選、黨部主委連吞敗 本命區是否大震盪

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／大力金盃也住豪宅！LV五度打造FIFA世界盃官方獎盃硬箱 還有限量系列

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登將為本屆世界盃打造專屬的官方訂製獎盃硬箱。圖／路易威登提供
路易威登將為本屆世界盃打造專屬的官方訂製獎盃硬箱。圖／路易威登提供

2026世足賽

國際體育盛事與頂級時尚精品再度強強聯手！作為2026年FIFA世界盃™的官方供應商與品牌授權商，法國時尚龍頭品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）宣布，將為本屆世界盃打造專屬的官方訂製獎盃硬箱，負責創造、運輸並展示象徵足球界最高榮譽的冠軍獎盃。

這座非凡的獎盃硬箱由路易威登位於巴黎近郊、歷史悠久的Asnières-sur-Seine工坊純手工打造。外觀覆蓋經典的Monogram帆布，正面繪有兩塊代表「勝利（Victory）」與「威登（Vuitton）」的金色雙「V」圖案，色彩與獎盃相呼應；邊緣則以品牌自1860年代沿用至今的經典皮革飾邊（lozines）點綴，搭配鍍金黃銅包角與鎖扣，展現極致工藝。硬箱將於2026年世界盃決賽當天，由LV品牌大使與國際足聯（FIFA）傳奇球星共同護送步入球場，延續自2010年南非世界盃以來、連續五屆「路易威登與勝利同行」的標誌性傳統儀式。

為了紀念此一歷史時刻，LV更同步推出三款以世界盃為靈感的獨家限量版旅行硬箱，包含兩款專為鐘表收藏設計的腕表硬箱（Coffret 8 Montres與Cotteville 16 Montres）及Malle Courrier Lozine 110硬箱。全系列除了融入世界盃圖騰，更提供客製化專屬姓名縮寫服務，為足球粉絲不可錯過的紀念收藏。

硬箱正面繪有兩塊代表「勝利」與「威登」的金色雙「V」圖案。圖／路易威登提供
硬箱正面繪有兩塊代表「勝利」與「威登」的金色雙「V」圖案。圖／路易威登提供

硬箱由路易威登的Asnières-sur-Seine工坊純手工打造。圖／路易威登提供
硬箱由路易威登的Asnières-sur-Seine工坊純手工打造。圖／路易威登提供

硬箱由路易威登的Asnières-sur-Seine工坊純手工打造。圖／路易威登提供
硬箱由路易威登的Asnières-sur-Seine工坊純手工打造。圖／路易威登提供

路易威登將為本屆世界盃打造專屬的官方訂製獎盃硬箱。圖／路易威登提供
路易威登將為本屆世界盃打造專屬的官方訂製獎盃硬箱。圖／路易威登提供

硬箱由路易威登的Asnières-sur-Seine工坊純手工打造。圖／路易威登提供
硬箱由路易威登的Asnières-sur-Seine工坊純手工打造。圖／路易威登提供

LV FIFA 世界盃 世足彩蛋 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／FIFA種子分流制奏效 世界前4首度齊聚準決賽

世足賽／梅西8球領跑挑戰金靴魔咒 若多人進球數相同怎麼比？

世足賽／歷時5年打造 達拉斯球場限定草皮4強戰後謝幕

世足賽／比利時粉色球衣搶眼 設計源於超現實主義畫作

相關新聞

世足賽／西班牙2比0踢下法國 隊史第二度闖冠軍賽

西班牙和法國4強賽雙強交鋒，西班牙上半場先靠十二碼罰球率先破門，讓法國本屆賽事首度嘗到落後滋味，下半場波洛（Pedro Porro）再補刀，加上門將西蒙（Unai Simón）的神勇演出，中場以2：0擊敗法國，除取得近3年的大賽將手3連勝，也搶下隊史第二張世界盃決賽門票，將挑戰2010年捧冠後再次舉起大力神盃。

世足賽／不敵西班牙無緣決賽 姆巴佩承認法國技術、戰術都輸

法國挑戰連3屆闖世界盃決賽卻踢到鐵板，今天四強賽以0：2敗給「無敵艦隊」西班牙，連三年大賽交手都失利後，當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé）雖說要擔起隊長責任，但也質疑總教練德尚（Didier Deschamps）的執教方式和戰術。

世足賽／法西戰主審出包！忘帶噴霧、判決反覆 法主帥怒問：夠格執法嗎？

2026世界盃4強賽，西班牙以2比0擊敗法國，挺進冠軍戰，但賽後外界討論焦點卻不全在比賽結果，而是擔任主審的薩爾瓦多籍裁判巴頓（Iván Barton）。這名曾在日本隊比賽引發爭議的裁判，本場執法再度出現多起爭議判決，不僅讓場上球員與教練團不滿，也在社群平台掀起熱烈討論。

世足賽／讚西班牙是世界最佳球隊 主帥：我們所向披靡

不只延續美加墨世界盃連勝紀錄，西班牙今天四強賽以2：0踢下法國後更締造37戰不敗紀錄，追平義大利2018年到21年締造的歐洲球隊在男子國際賽的紀錄，讓西班牙教頭德拉富恩特（Luis de la Fuente）自信說，西班牙就是世界上最好球隊，「我們感覺自己所向披靡。」

世足賽／亞馬爾不只是「姆巴佩天敵」 生涯穿西班牙球衣先發沒輸過

西班牙今天在世足賽4強以2：0擊退法國，19歲新星亞馬爾（Lamine Yamal）生涯在淘汰賽階段對上姆巴佩（Kylian Mbappé）的戰績來到6勝0敗。

世足賽／防堵梅西「超能力」 英教頭圖赫爾考慮祭老派貼身盯防

2026年美加墨世足賽準決賽點燃戰火，最受矚目的「英阿大戰」即將在亞特蘭大震撼登場，面對阿根廷傳奇球星梅西（Lionel Messi）本屆賽會已狂轟8球的炙熱狀態，英格蘭隊教頭圖赫爾（Thomas Tuchel）在賽前記者會上拋出戰術震撼彈，透露自己正認真考慮採取「老派的貼身盯防」來限制這位球王。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。