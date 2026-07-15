世足賽／大力金盃也住豪宅！LV五度打造FIFA世界盃官方獎盃硬箱 還有限量系列

國際體育盛事與頂級時尚精品再度強強聯手！作為2026年FIFA世界盃™的官方供應商與品牌授權商，法國時尚龍頭品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）宣布，將為本屆世界盃打造專屬的官方訂製獎盃硬箱，負責創造、運輸並展示象徵足球界最高榮譽的冠軍獎盃。

這座非凡的獎盃硬箱由路易威登位於巴黎近郊、歷史悠久的Asnières-sur-Seine工坊純手工打造。外觀覆蓋經典的Monogram帆布，正面繪有兩塊代表「勝利（Victory）」與「威登（Vuitton）」的金色雙「V」圖案，色彩與獎盃相呼應；邊緣則以品牌自1860年代沿用至今的經典皮革飾邊（lozines）點綴，搭配鍍金黃銅包角與鎖扣，展現極致工藝。硬箱將於2026年世界盃決賽當天，由LV品牌大使與國際足聯（FIFA）傳奇球星共同護送步入球場，延續自2010年南非世界盃以來、連續五屆「路易威登與勝利同行」的標誌性傳統儀式。

為了紀念此一歷史時刻，LV更同步推出三款以世界盃為靈感的獨家限量版旅行硬箱，包含兩款專為鐘表收藏設計的腕表硬箱（Coffret 8 Montres與Cotteville 16 Montres）及Malle Courrier Lozine 110硬箱。全系列除了融入世界盃圖騰，更提供客製化專屬姓名縮寫服務，為足球粉絲不可錯過的紀念收藏。

硬箱正面繪有兩塊代表「勝利」與「威登」的金色雙「V」圖案。圖／路易威登提供

硬箱由路易威登的Asnières-sur-Seine工坊純手工打造。圖／路易威登提供

硬箱由路易威登的Asnières-sur-Seine工坊純手工打造。圖／路易威登提供

路易威登將為本屆世界盃打造專屬的官方訂製獎盃硬箱。圖／路易威登提供