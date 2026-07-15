世足賽／亞馬爾不只是「姆巴佩天敵」 生涯穿西班牙球衣先發沒輸過

西班牙今天在世足賽4強以2：0擊退法國，19歲新星亞馬爾（Lamine Yamal）生涯在淘汰賽階段對上姆巴佩（Kylian Mbappé）的戰績來到6勝0敗。

亞馬爾與姆巴佩生涯至今交手11次，亞馬爾所屬的球隊9勝2敗。只算重要的淘汰賽階段，亞馬爾更是豪取6勝0敗戰績，堪稱姆巴佩的天敵，包含2024歐國盃4強、2025西班牙超級盃決賽、2025西班牙國王盃決賽、2025歐國聯4強、2026西班牙超級盃決賽，以及世界盃4強。

儘管亞馬爾被酸本屆世足賽只進1球，但仍在場上展現影響力。據ESPN統計，西班牙國家隊從未在亞馬爾先發的情況下輸球，戰績為21勝6和0敗。

亞馬爾賽前曾放話，「有人問我會不會害怕法國，我說不會。我們是歐洲冠軍，這就是足球。」當時這段狂妄言論曾受到許多球迷批評，但亞馬爾最終幫助西班牙奪勝，回應外界質疑。