世足賽／法西戰主審出包！忘帶噴霧、判決反覆 法主帥怒問：夠格執法嗎？

2026世界盃4強賽，西班牙以2比0擊敗法國，挺進冠軍戰，但賽後外界討論焦點除了比賽結果，還有擔任主審的薩爾瓦多籍裁判巴頓（Iván Barton）。這名曾在日本隊比賽引發爭議的裁判，本場執法再度出現多起爭議判決，不僅讓場上球員與教練團不滿，也在社群平台掀起熱烈討論。

根據《YAHOO！日本》報導，巴頓本場執法狀況頻頻，開賽不久西班牙獲得自由球時，他竟忘記攜帶畫線用的泡沫噴霧，直到球員提醒後，才由第四裁判緊急送上；上半場尾聲，他一度判給法國自由球，隨後又改判由西班牙重新開球，判決前後反覆。此外，他還曾吹判西班牙中場魯伊斯（Fabian Ruiz）犯規，但隨即撤銷判決，執法標準不夠一致，也讓比賽節奏數度受到影響。

這些判決迅速引發球迷熱議，不少網友直言「連噴霧都能忘」、「這場比賽完全被裁判搶走焦點」，也有人留言表示，「這不就是之前叫中村敬斗重穿球襪的裁判嗎？」、「他的控場能力真的不太行」、「對這位主審印象太差，現在看什麼都像誤判。」不少人認為，裁判接連出現低級失誤，已蓋過這場世界盃4強大戰原本應有的精彩內容。

事實上，35歲的巴頓雖然是年輕裁判，但本場已是他本屆世界盃執法的第4場、個人生涯第7場世界盃主審。他去年曾透過日本足協裁判交流計畫赴日，執法4場J1聯賽。本屆世界盃小組賽曾吹判日本對瑞典一戰，當時因要求日本中場中村敬斗離場調整球襪，引發巨大爭議。由於中村敬斗習慣將球襪下拉以減少抽筋，卻在比賽中遭要求離場整理，日本隊也因此短暫少打一人，期間遭瑞典攻進追平球，事件至今仍令不少日本球迷印象深刻。

法國主帥德尚（Didier Deschamps）賽後也罕見公開質疑巴頓的執法能力。他強調，自己並非因輸球才批評裁判，而是認為比賽中有不少對法國不利的判決，因此反問現場媒體：「這位裁判真的具備執法世界盃4強賽的能力嗎？」德尚也表示，法國隊真正不滿的是整場比賽的執法尺度，而非單一判決，包括西班牙獲判12碼在內，多次吹判都讓球隊感到失望。

法國主帥德尚（Didier Deschamps）賽後也罕見公開質疑巴頓的執法能力。 路透

不過，德尚也承認法國此役整體表現確實不如預期，尤其進攻端未能發揮應有水準，最終只能接受0比2遭淘汰的結果。這場失利也為他14年的法國國家隊執教生涯畫下句點，而巴頓再度因執法爭議成為全球討論焦點，也讓世界盃裁判選派與執法品質再次受到外界檢視。