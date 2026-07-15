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世足賽／生涯首度迎戰英格蘭 梅西：能與強隊交手很特別

中央社／ 亞特蘭大14日綜合外電報導
阿根廷球星梅西（Lionel Messi）。 路透
阿根廷球星梅西（Lionel Messi）。 路透

2026世足賽

阿根廷明天將在世界盃足球賽4強賽強碰英格蘭，力拚晉級決賽並且衛冕冠軍，這也是阿根廷球星梅西（Lionel Messi）生涯首度迎戰英格蘭。法新社報導，英格蘭將試圖終結梅西率隊連霸世界盃的美夢，力拚睽違60年再闖決賽，雙方經典對決再次引爆宿敵情仇。

這是兩隊自2002年世足以來首次正式交鋒，喚起球迷諸多回憶，包括1986年阿根廷球星馬拉度納（Diego Maradona）的「上帝之手」，以及1998年英格蘭足球金童貝克漢（David Beckham）被西蒙尼（Diego Simeone）撞倒後出腳踢他，因此吞紅牌下場，各種經典畫面歷歷在目，同時福克蘭群島（Falkland Islands）主權爭議也再度成為焦點。

阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在麾下子弟兵以3比1擊敗瑞士晉級世足4強後說：「重點就是這是一場足球比賽，我能說的就是這樣。」僅就足球層面而言，這場4強賽就有不少值得關注的焦點。英格蘭只要再下一城，就能自1966年奪冠以來首度重返世足決賽舞台。阿根廷則尋求近4屆世足第3度挺進決賽，持續朝成為繼1962年的巴西後首支成功衛冕的球隊目標邁進。

現年39歲的梅西在擊敗瑞士後表示：「我們全隊不會對創造歷史感到厭倦。大家總是渴望更多。」他說：「在成為世界盃冠軍、贏得我們拿下的一切後還能持續維持競爭力重返4強，這並不容易。」

梅西還說：「我幾乎和所有隊伍交過手，只差英格蘭，能與如此強隊對戰很特別，尤其又是在世界盃4強這樣的舞台。」兩隊上次強碰是在2005年11月友誼賽，當時英格蘭以3比2險勝，歐文（Michael Owen）梅開二度建功。當年18歲的梅西在3個月前首披國家隊戰袍登場，不過他沒有在與英格蘭的友誼賽中上場。

英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）昨天表示：「大家都知道梅西有多厲害，但我們也很清楚阿根廷整體實力。我們不能只顧著防守梅西，還要注意他們其他優勢以及我們可以利用的漏洞。」兩隊勝方將在決賽與西班牙爭奪大力神盃。

梅西 阿根廷 英格蘭 世足戰報 2026美加墨世足

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