世足賽／「無敵艦隊」連37場不敗平紀錄！西班牙主帥：4年前建立這套理念

西班牙今天攻守俱佳以2比0擊敗法國，終結法國爭奪隊史第3座世界盃冠軍的夢想，睽違16年後再度挺進世界盃決賽，將與英格蘭或阿根廷爭冠。

由總教練德尚（Didier Deschamps）領軍的法國隊，憑藉本屆賽事一路火力全開的精彩進攻，被視為奪冠最大熱門。然而，在4強賽中，他們遇上了配合流暢、戰術成熟的歐洲冠軍西班牙，最終敗下陣來。

西班牙由奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）上半場主罰十二碼破門，下半場波洛（Pedro Porro）再下一城；反觀法國，儘管擁有眾多世界級攻擊球星，卻始終無法扭轉局勢。這場在德州阿靈頓（Arlington）AT&T體育場舉行的準決賽進行至上半場中段時，局勢開始出現變化，來自薩爾瓦多的主裁判巴頓（Ivan Barton）判定法國後衛迪尼（Lucas Digne）在禁區內魯莽侵犯西班牙邊鋒雅瑪爾（Lamine Yamal），毫不猶豫判罰十二碼。

奧亞爾薩巴爾冷靜將球轟進球門，攻進本屆世界盃第5球。德尚在第57分鐘換上杜埃（Desire Doue）取代巴科拉（Bradley Barcola），希望加強法國攻勢。然而僅過1分鐘，西班牙便透過一次精彩團隊配合，由奧爾莫（Dani Olmo）與波洛完成進攻，波洛破門得分，將比數擴大為2比0。終場哨音響起，西班牙球員高舉雙手、仰望天空，慶祝成功挺進世界盃決賽。

西班牙本屆世界盃至今僅失1球，並成為世界盃歷史上首支單屆完成6場零封的球隊。他們在各項賽事已連續37場不敗，追平歐洲國家隊最長不敗紀錄。西班牙總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）賽後說：「我們大約4年前開始建立這套理念，始終堅持至今，它帶領我們走到了今天…這些球員值得擁有一切。他們每天都展現了承諾、團結、無私與才華，讓困難的事看起來如此簡單。」

過去兩屆世界盃法國連續闖進決賽，2018年奪冠、2022年則位居亞軍。效力西甲皇家馬德里球星姆巴佩（Kylian Mbappe）領銜的法國豪華鋒線，還包括金球獎得主登貝萊（Ousmane Dembele）與技術細膩的奧利塞（Michael Olise），但全場都未能發揮應有的威力。

德尚在執教法國14年後將於本屆賽事結束後卸任，如今只能帶隊爭奪季軍。57歲的德尚曾以球員與教練身分贏得世界盃，他表示：「球員們非常沮喪。首先，這是我們自己的責任，我不想責怪任何人。」不過，他仍對主裁判提出質疑，表示「我只想提出一個帶有立場的問題，但我不會回答，這位裁判真的有執法世界盃4強賽的水準嗎？」

德尚還說：「我不是因為今天輸球才這麼說，比賽中有不少判決值得討論，當然，也有一些對我們有利的判決。」