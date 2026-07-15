快訊

賴子弟兵台南初選、黨部主委連吞敗 本命區是否大震盪

專家曝新颱風最快生成時間 未來1周太陽毒辣午後熱對流雷雨開轟

世足賽／法西4強戰主審又出包！忘帶噴霧、判決反覆 法主帥怒問：他夠格執法嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／塞內加爾出局後爆驚人內幕 足協揭隊醫原受訓婦產科

聯合新聞網／ 綜合報導
世足32強淘汰賽，塞內加爾領先兩球卻遭比利時逆轉淘汰，賽後引爆重組風暴，教練團遭全面撤換。路透
世足32強淘汰賽，塞內加爾領先兩球卻遭比利時逆轉淘汰，賽後引爆重組風暴，教練團遭全面撤換。路透

2026世足賽

塞內加爾在2026年世界盃止步32強後，國家隊醫療團隊也捲入爭議。塞內加爾足球協會主席法爾（Abdoulaye Fall）14日表示，國家隊隨隊隊醫費迪奧爾（Abderahmane Fediore）原本受訓背景為婦產科，並非運動醫學專科，部分球員因此對醫療支援缺乏信心，足協賽會期間還另尋專家協助，以提升球員對醫療照護的信任。

根據路透報導，法爾表示他是在近期檢討世界盃表現時才發現此事，根據球員反映，醫療團隊未能充分讓球員安心，因此足協必須尋求具備足夠專業資格的醫療人員加入支援，因為「健康永遠是最優先的考量」。

對此，塞內加爾體育醫學協會（Senegalese Association of Sports Medicine）隨即發表聲明反駁，指法爾的說法「毫無根據且具誹謗性」。協會表示，費迪奧爾除接受婦產科訓練外，也取得達卡大學（Cheikh Anta Diop University）醫學院頒發的運動醫學與運動生物學專科文憑，自2017年起擔任塞內加爾國家隊隊醫，曾隨隊參與3屆世界盃及5屆非洲國家盃，並曾主持法恩醫院（Fann Hospital）物理治療部門，具備豐富運動醫療經驗。

塞內加爾本屆世界盃原被看好有所作為，以分組第三晉級淘汰賽後，32強賽原握有2球領先，卻在終場前5分鐘遭比利時追平，延長賽再失球，以2比3遭逆轉淘汰。之後，塞內加爾足協直接將總教練提奧（Pape Bouna Thiaw）及技術團隊解僱，宣布重組國家。

世足彩蛋 2026美加墨世足 塞內加爾

延伸閱讀

世足賽／32強遭比利時驚天逆轉 塞內加爾炒掉總教練重組國家隊

世足賽／催生足球紅黃牌機制 阿根廷傳奇中場辭世享壽89歲

世足賽／埃及遭阿根廷淘汰持續提質疑 專家：傷兵與調度亦有影響

世足賽／23歲貝林漢成英格蘭救世主！瘋狂個人秀直逼比利神紀錄

相關新聞

世足賽／西班牙2比0踢下法國 隊史第二度闖冠軍賽

西班牙和法國4強賽雙強交鋒，西班牙上半場先靠十二碼罰球率先破門，讓法國本屆賽事首度嘗到落後滋味，下半場波洛（Pedro Porro）再補刀，加上門將西蒙（Unai Simón）的神勇演出，中場以2：0擊敗法國，除取得近3年的大賽將手3連勝，也搶下隊史第二張世界盃決賽門票，將挑戰2010年捧冠後再次舉起大力神盃。

世足賽／不敵西班牙無緣決賽 姆巴佩承認法國技術、戰術都輸

法國挑戰連3屆闖世界盃決賽卻踢到鐵板，今天四強賽以0：2敗給「無敵艦隊」西班牙，連三年大賽交手都失利後，當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé）雖說要擔起隊長責任，但也質疑總教練德尚（Didier Deschamps）的執教方式和戰術。

世足賽／法西戰主審出包！忘帶噴霧、判決反覆 法主帥怒問：夠格執法嗎？

2026世界盃4強賽，西班牙以2比0擊敗法國，挺進冠軍戰，但賽後外界討論焦點卻不全在比賽結果，而是擔任主審的薩爾瓦多籍裁判巴頓（Iván Barton）。這名曾在日本隊比賽引發爭議的裁判，本場執法再度出現多起爭議判決，不僅讓場上球員與教練團不滿，也在社群平台掀起熱烈討論。

世足賽／讚西班牙是世界最佳球隊 主帥：我們所向披靡

不只延續美加墨世界盃連勝紀錄，西班牙今天四強賽以2：0踢下法國後更締造37戰不敗紀錄，追平義大利2018年到21年締造的歐洲球隊在男子國際賽的紀錄，讓西班牙教頭德拉富恩特（Luis de la Fuente）自信說，西班牙就是世界上最好球隊，「我們感覺自己所向披靡。」

世足賽／盼用馬拉度納精神退英格蘭 麥克阿列斯特：或許梅西能做到

美加墨世足賽進入最高潮，在今天西班牙率先搶下今年首張冠軍賽門票後，「藍白軍團」阿根廷將與「三獅軍團」英格蘭爭另外一個爭冠資格，這場宿敵對決不僅攸關決賽門票，更因兩國悠久的歷史恩怨而備受矚目，面對即將到來的硬仗，阿根廷將士們紛紛表態，要以傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）的精神為引領，力拚挺進最終決賽。

世足賽／防堵梅西「超能力」 英教頭圖赫爾考慮祭老派貼身盯防

2026年美加墨世足賽準決賽點燃戰火，最受矚目的「英阿大戰」即將在亞特蘭大震撼登場，面對阿根廷傳奇球星梅西（Lionel Messi）本屆賽會已狂轟8球的炙熱狀態，英格蘭隊教頭圖赫爾（Thomas Tuchel）在賽前記者會上拋出戰術震撼彈，透露自己正認真考慮採取「老派的貼身盯防」來限制這位球王。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。