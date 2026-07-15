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世足賽／塞內加爾出局後爆驚人內幕 足協揭隊醫原受訓婦產科
塞內加爾在2026年世界盃止步32強後，國家隊醫療團隊也捲入爭議。塞內加爾足球協會主席法爾（Abdoulaye Fall）14日表示，國家隊隨隊隊醫費迪奧爾（Abderahmane Fediore）原本受訓背景為婦產科，並非運動醫學專科，部分球員因此對醫療支援缺乏信心，足協賽會期間還另尋專家協助，以提升球員對醫療照護的信任。
根據路透報導，法爾表示他是在近期檢討世界盃表現時才發現此事，根據球員反映，醫療團隊未能充分讓球員安心，因此足協必須尋求具備足夠專業資格的醫療人員加入支援，因為「健康永遠是最優先的考量」。
對此，塞內加爾體育醫學協會（Senegalese Association of Sports Medicine）隨即發表聲明反駁，指法爾的說法「毫無根據且具誹謗性」。協會表示，費迪奧爾除接受婦產科訓練外，也取得達卡大學（Cheikh Anta Diop University）醫學院頒發的運動醫學與運動生物學專科文憑，自2017年起擔任塞內加爾國家隊隊醫，曾隨隊參與3屆世界盃及5屆非洲國家盃，並曾主持法恩醫院（Fann Hospital）物理治療部門，具備豐富運動醫療經驗。
塞內加爾本屆世界盃原被看好有所作為，以分組第三晉級淘汰賽後，32強賽原握有2球領先，卻在終場前5分鐘遭比利時追平，延長賽再失球，以2比3遭逆轉淘汰。之後，塞內加爾足協直接將總教練提奧（Pape Bouna Thiaw）及技術團隊解僱，宣布重組國家。
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